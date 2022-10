Habló la abuela de las hermanitas perdidas: "Son mi vida, por eso me las llevé"

La mujer relató que la iniciativa de llevarse a sus nietas fue desencadenada por la confesión que una de ellas le hizo. “ Decido llevármelas porque la mayor de las nenas me comenta que uno de los celadores del hogar cada vez que la cambian o la bañaba, uno de los ‘tíos’ le ha tocado varias veces la colita y el cuerpo ”, aseveró la mujer en declaraciones con Telefé Neuquén.

Sin dudarlo, la abuela agarró a las niñas y se las llevó con ella para que no volvieran donde se encontraba el presunto abusador, pero no realizó la denuncia policial. “Reconozco que tendría que haberme acercado a la comisaría de La Sirena y haber puesto en conocimiento cuál era el motivo por el que me las llevaba”, reflexionó.

Gladys aseguró que jamás fue su intensión secuestrarlas, sino que, al tratarse de la única familia de las hermanitas, decidió llevárselas para ponerlas a salvo de lo que estas contaron que estaban atravesando. “No fue un secuestro, fue una tarde que me las lleve, me quede sin batería y no tenía señal en el lugar en que estaba”, detalló.

Sin embargo, con el correr de las horas pudo ponerse en contacto con su pareja quien la puso al tanto de lo que ocurría y de que había una alerta provincial para encontrarla. “Me dice que habían ido a su casa a hacer un allanamiento buscándome y le dieron vuelta la casa buscándome por todos lados. Pero yo estaba en otro lado. En ningún momento se me cruzó llevármelas, sino que fue porque ellas me piden no volver”, recalcó la mujer.

Luego de que la Justicia se llevó a las pequeñas, Gladys no tuvo de nuevo contacto con ellas. “Fueron trasladadas de vuelta al hogar y todavía no se me ha informado dónde están y por ese motivo me siento muy mal, depresiva porque estoy pensando en ellas, qué estará pasando, dónde estarán, porque ellas son mi vida, son mi sol, son todo lo que tengo. Todo lo que ellas tienen en su vida soy yo”, dijo.

"Por favor que la jueza se ponga la mano en el corazón y que me las devuelva que yo las quiero volver a tener y salir adelante con todo y poder tenerlas porque ellas solo me tienen a mi, que las amo con toda mi alma, son mi vida, mi mundo y mi razón de existir", concluyó.

Por su parte, desde la institución aseguraron que no han tenido ningún tipo de denuncia sobre lo ocurrido, por lo que no se ha separado a ningún empleado de su cargo. Sin embargo, aseguraron que están a disposición de la Justicia y colaborarán en cualquier solicitud que les realicen. “De momento no son más que dichos de la señora”, aseguraron.