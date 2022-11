Habló la fiscal a cargo del caso Emiliano Gatti: "Pierdo la fe en la humanidad"

A su vez, Calarco remarcó que los procedimientos se llevaron a cabo en simultáneo en todo el país (a las 6 de la mañana del martes 15 de novimebre) con el objetivo de preservar la evidencia y evitar que hubiera tiempo para los sospechosos de borrarla.

detención-del-conductor-televisivo.jpg Gentileza AN Roca

"Puede ser una red o puede ser que sean usuarios y trabajen de forma individual. Cada usuario traficó determinada información. En el caso que me tocó (el de Emiliano Gatti) fueron más de 360 archivos de abuso sexual infantil. A partir de las pericias que se van a hacer se determinará si actuaba solo o si es parte de una red", sentenció.

Y agregó: "El tráfico de todos está corroborado. Es lo que motiva que se profundice la investigación para buscar información de respaldo. Hay tenencia de cada imputado y lo vamos a comprobar con la apertura de los dispositivos".

Los archivos muestran imágenes de abuso sexual infantil de menores de 13 años.

Por su parte, la fiscal explicó que existen distintos tipos de delitos en este marco, los cuales corresponden a la tenencia; el tráfico, distribución o facilitación; y la producción del material. "Lo que se trata de evitar en todo el mundo es que se sigan produciendo estos videos. Para producirlos utilizan niños secuestrados o son videos caseros intrafamiliares", indicó.

"Es grave tenerlos o distribuirlos porque fomenta la misma producción. Para eso necesariamente hay un sufrimiento sexual infantil, hay un abuso contra un niño. Si no hay producción, no hay consumidor", afirmó, tajante.

¿Por qué Emiliano Gatti no recibió prisión preventiva?

Al ser consultada por este tema, Calarco aseguró que es una medida "muy excepcional" que viene fundada por dos peligros procesales: el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación, que no fue el caso de Gatti, ya que "se comportó muy bien y colaboró".

Sin embargo, si se constató un riesgo de fuga. "Estaba dado porque él tenía los medios económicos, tenía pasajes de avión para salir de la provincia y ha viajado por el mundo. Por eso se pidieron medidas cautelares menos gravosas", detalló. Entre las mismas se encuentran la prohibición de salir de General Roca y una caución de un millón de pesos, que en este caso se cubrió con el título de propiedad del vehículo del sospechoso.

detención-del-conductor-televisivo-2.jpg Gentileza Somos el Valle

En este sentido, la fiscal adelantó que estos delitos pueden tener una pena de ejecución condicional o de cumplimiento efectivo: "Si fueran uno o dos hechos de tráfico, va una pena en suspenso. Entendemos que en este caso, de avanzarse en la investigación y confirmar los hechos, van a superar los uno o dos hechos de tráfico. Vamos a poder solicitar una pena que exceda los 3 años".

No obstante, recordó que Gatti "es inocente hasta que haya una condena" y que la prisión preventiva no tiene nada que ver con el hecho de si llevó a cabo el delito o no, sino con el riesgo de poder avanzar con la investigación sin obstáculos.

"Ojalá descartemos la producción", aseguró Belén Calarco sobre el caso del periodista rionegrino.

¿Por qué lo detuvieron?

Durante el podcast, Calarco aseguró: "No fui la única que detuvo a la persona sospechada. No es una cuestión arbitraria de la fiscalía, está previsto en el Código de Procedimiento y el motivo fue para preservar lo que es la diligencia del allanamiento y la evidencia. Como todo es a través de dipositivos electrónicos, se puede borrar lo que haya".

Ahora, la fiscal tiene 6 meses para completar la investigación preliminar y recolectar la evidencia necesaria.

"En mi caso pierdo la fe en la humanidad. Uno no sabe lo que pasó con esos nenes después, es un horror. Pudimos ver algunos en el caso de Gatti. Algunos compañeros no lo soportaron emocionalmente. Es tan grave y doloroso verlo. Pudimos contabilizarlos, ver algunos y otros muy pocos. Hay que tener estómago y falta de corazón para ver los videos", sentenció.