La mujer recibió a LMN y agradeció la visita. Habló poco, pero fue concreta.

“El crimen de Carina y Valentina a mí como madre me destruyó todo el corazón. Después de que me avisaron fui al hospital y cuando las vi me quedé sin palabras de cómo las había dejado”, recordó entre lágrimas.

“Las lloro mucho. A veces trato de no llorarlas, pero como madre siento a todos mis hijos y no puedo evitar llorarlas. Teníamos una relación muy especial y nos entendíamos muy bien con Carina y Valentina. Para mí todavía no hay justicia”, concluyó Martina que todos los meses acude al cementerio a visitarlas.

