Habló la mamá de Valentina: "Yo no maté a mi hija"

"Yo no la atropellé como están diciendo. No es así, yo no maté a mi hija", sostuvo Ruth Castro, la mamá de la pequeña que falleció el 20 de marzo al caer de la camioneta que conducida su pareja.

"Mi hija tenia 10 años nomás, 10 años. Cómo hago yo para sobrevivir con esto. Nadie entiende, todos me juzgan, y no es así por favor", manifestó en llanto total.

Valentina Romero

El hecho que ya investiga la Fiscalía y por el cual se encuentra imputado su pareja ocurrió el pasado 20 de marzo a la medianoche en la zona de las calles Bajada del Agrio y Lago Queñi. De acuerdo a la teoría del caso, el acusado (Luis Hernán Cortés Castro) fue en una camioneta Toyota Hilux a buscar a su pareja, es decir, la madre de la niña.

En circunstancias que aún están bajo investigación, luego de que la mujer subiera al rodado para irse, la nena salió de la casa y se colocó sobre un costado de la camioneta, pidiéndole que no se fueran y, aparentemente, se agarró del vehículo. Ante esta situación, el conductor arrancó y manejó por alrededor de 50 metros. Luego, la nena cayó del rodado y golpeó la cabeza contra el ripio de la calle.

SFP Audiencia por homicidio culposo nena villa ceferino atropellada (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Castro, su mamá, recordó ese momento y esto fue lo que dijo: "Lo único que quiero que sepan es que yo estaba yendo a comprar y mi hija me quería seguir. En un momento yo la vi que estaba a un costado mío y ella se alejó. Ahí fue que yo me fui".

Sin embargo, sostuvo que no llegó a comprar porque la llamaron. "Estaba llegando cuando me avisaron que mi hija estaba desmayada, pero no sabía dónde ni supe cómo. Lo que sí sé es que yo la levanté y me la llevé al (hospital) Bouquet Roldán", dijo la mujer a Canal 7.

Recordó entonces que los médicos la revisaron y al cabo de "tres o cuatro horas" le comunicaron que su hija había fallecido. "No me dijeron más nada y me entregaron el cuerpo así nomás". Sin consuelo, se preguntó por qué no habían hecho algo para salvarle la vida. "Me entregaron a mi hija como un animalito y no lo voy a ver nunca más", manifestó. Y ya no pudo seguir hablando.