Habló la mujer que interrumpió a Kicillof: "No imaginé una reacción tan violenta"

En la entrevista que le brindó a La Nación, Fernanda negó rotundamente haber violado la seguridad y destacó la ausencia de personal de vigilancia en el lugar . "Eso de que violé la seguridad es mentira. Ni siquiera había seguridad", afirmó. " Como se ve en el video, yo estaba parada porque el acto estaba por finalizar. Me acerqué caminando y eso demuestra que no violé la seguridad. No hubo gritos ni corridas porque no había nadie", agregó.

La mujer explicó que llegó unos minutos antes del final del acto debido a la dificultad para comunicar sus reclamos en otras ocasiones . "Siempre intento enviar cartas, pero es difícil. Como el acto estaba por terminar y no había seguridad, me acerqué tranquilamente y lo saludé. Al final, me puse nerviosa y desesperada porque sentí miedo. La reacción me impactó", relató.

Describió cómo intentó comunicarse con Kicillof durante el breve encuentro. "Le estreché la mano y le dije que era una ciudadana que quería expresar algunas problemáticas en la ciudad. Él me respondió que esperara a que terminara de hablar. Le dije que esperaría, aparentemente asentí con la cabeza, pero en ese momento aparecieron esas personas que me tiraron al suelo y me sacaron violentamente", detalló la mujer, refiriéndose al incidente que quedó registrado en video.

"Me arrojaron al suelo y me sacaron violentamente del salón, cuando yo solo me acerqué para hablar, nada más. La verdad es que no esperaba una reacción tan violenta", señaló Fernanda.

También mencionó que, una vez fuera del recinto, los empleados de seguridad le preguntaron insistentemente a qué agrupación política pertenecía, y llegaron a cuestionar su veracidad. "Me decían que estaba mintiendo", afirmó.

Para finalizar, Fernanda contó que tras el hecho recibió una extraña visita en su casa. “Se presentó un oficial junto con otro civil en un auto particular. Me dijeron que querían hablar conmigo. Les dije que sí, que no había problema, pero cuando le pedí el nombre y apellido no me lo quiso dar y se fueron”, relató.

También, un día después, un concejal del Frente de Todos se comunicó con la mujer y le dijo que Axel Kicillof estaba dispuesto a mantener una reunión con ella. “Él me dijo cuándo iba a ser la cita y el horario para presentarme en la gobernación, que Kicillof está dispuesto a atenderme. Le dije que no había problema, que lo mío siempre fue el diálogo y el respeto. Quedó en llamarme para confirmar”, cerró.