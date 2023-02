Habló la protagonista del caso del intendente "toquetón"

Luego, la joven indicó: “No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada, yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona”.

“Desde el finde semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal... me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen.... me doy cuenta de que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine”, precisó.

Cresto no dudo en agradecerle a la chica por sus palabras: "Muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mí y a mi familia, terminaste siendo vos la más afectada. Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante, siempre".

Intendente le tocó el culo a periodista

La defensa de Cresto

Cresto publicó su comunicado en redes sociales, donde brinda una curiosa excusa: "En los últimos días se viralizó un video que - recortado y desde una determinada perspectiva - pretende mostrarme en una actitud indecorosa durante el último desfile del Carnaval de Concordia. El registro fue realizado cuando me entrevistaron para un canal de Paraná y una espectadora se acercó a pedirme una fotografía (como hacen tantas personas en cualquiera de los eventos y actividades en las que participamos). Accedí a su solicitud, la joven se ubicó a mi lado, tomamos la fotografía y luego volvió a su lugar. No ocurrió nada más, como podrán atestiguar las personas que - por encontrarse en este sector del corsódromo - pudieron haber presenciado esta escena".