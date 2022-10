Habrá internas del MPN en 25 municipios

Esto se dio a partir de que no se presentó ante la Junta de Gobierno del partido ningún sector para competir, después del portazo que pegó Rolando Figuera, razón por lo cual la disputa en estas comunas se dará hacia adentro de los azules.

municipio centenario.jpg

Respecto a los municipios grandes donde no habrá franja, la lista azul presentará como candidatos a intendente a Mariano Gaido en Neuquén capital, Diego De Vega irá en Chos Malal, en Cutral Co lo hará el ex ministro durante el gobierno de Jorge Sapag, Omar César Perez, mientras que Sergio Sotto se presentará en Plottier.

A su vez, Norma Sepúlveda buscará su reelección en Rincón de los Sauces, lo mismo que Carlos Saloniti en San Martín de los Andes, Carlos Koopmann en Zapala y Leandro Bertoya en San Patricio del Chañar.

municipio-el-chañar.jpg Gentileza Radio Activa FM

Con relación a las ciudades donde sí se presentarán franjas azules, en Villa La Angostura habrá cuatro candidatos: Gastón Maggi, Alejandra Piedecasas, Diego Merino y Javier de los Ríos; en Plaza Huincul competirán el actual intendente Gustavo Suárez contra Nelson Álvarez; en Villa Pehuenia Arturo De Gregorio y Cármen Cordero y en Junín de los Andes Diego Marcoveski y Rubén Bastías.