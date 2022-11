Hace 20 años, Sara disfruta de una segunda oportunidad

Empezó a ver mal de un ojo. Una molestia, una preocupación. Una “telita” en el ojo, le dijeron, pero luego se comprobó que no. Que ese no era el diagnóstico, a sus 54 años. Caminó y caminó por consultorios y centros de salud, hasta que tras exhaustivos estudios se tropezó de golpe con una palabra que, allá por el 2005, todavía no sabía cómo enfrentar y daba terror: un aneurisma detrás de un ojo.