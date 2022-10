Hace cuantos años se casaron Vicentico y Valeria Bertuccelli y cuál es su lugar favorito del mundo

Vicentico y Valeria Bertuccelli en el Nuevo Gasómetro.mp4

En lo que respecta a su casamiento, tiene ciertas particularidades. "Fue medio de accidente", reveló ella. Es que ambos habían perdido los documentos, lo que les impedía casarse en Argentina. Pero cuando ella estaba embarazada de 7 meses, se encontraban en Miami al enterarse que allí podían casarse sólo con los pasaportes. Por eso decidieron hacerlo en aquel país.

El amor que todavía abunda en la pareja, hace un tiempo en diálogo con El Diario de Mariana, Valeria contó las claves para que todo siga saliendo bien: “Admirar mucho al otro en todo, como persona, como hombre, y que te guste lo que el otro hace. Porque a mí también me gusta mucho como artista. Me encanta".

"Su fuerte definición me ayuda a estar más seguro. En eso, creo que somos muy parejos: en respetar y admirar lo que el otro hace", explicó el cantante a La Nación en 2001.

bertuccelli-y-vicentico-familia-.webp

Además, la pareja intenta constantemente pensar en disfrutar y planear el futuro. "Tenemos la idea de que la plata es para usarla, para divertirnos. Si ganamos algo de guita, viajamos, y cuando ganamos una buena cantidad, hicimos esta casa", mencionó Valeria sobre los ahorros de ellos.

Hoy en día, nada cambió y el amor sigue siendo el mismo que el primer día. "La fórmula es que haya amor. No se puede cuidar aquello que no existe", opinó Bertuccelli. "No creo que en nuestro caso tengamos que hacer algo especial para que nuestra relación sea más pareja. Yo siento que, desde que la conocí, supe que Valeria era la mujer de mi vida. Por su belleza, por su inteligencia, por su vocación artística tan definida", elogió Vicentico.