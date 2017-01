La imponente vedette, que se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata (es parte del elenco de Cocodrilo, la revista), reveló que hace dos meses no tiene sexo con su novio, Juan Suris, porque no ha podido ir a visitarlo a la cárcel, donde está preso hace varios años.

“La relación con Juan sigue perfecta, seguimos en pareja, y lo sigo esperando. Me cuesta la parte sexual. Hace dos meses que no voy y no tengo relaciones, y hasta marzo no voy a poder ir”, comentó Farro.