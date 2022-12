Hace un mes que casi no tienen agua en el barrio Limay

Vecinos del barrio Limay reclaman que desde hace un mes no cuentan con la suficiente presión en la red de agua potable para poder abastecerse. Denuncian que, pese a los reiterados reclamos ante el EPAS, aún no tienen respuesta.

“No hay presión de agua, no sube al tanque y no tenemos para bañarnos. Tampoco podemos cocinar, ni limpiar. La semana pasada tuve que ir hasta Cipolletti, a la casa de mi hija, para poder bañarme”, relató una vecina del barrio Limay a Telefé Neuquén.

La señora indicó que en el transcurso de este jueves apenas obtuvieron un hilo de agua, que no alcanza a llenar ni medio tanque. Esta es una situación que se repite en ese sector de la ciudad. “Ya no recuerdo la cantidad de veces que llamé durante este mes al EPAS. ‘Ya no sé qué decirle’, me responde la chica que me atiende el reclamo”, agregó y se quejó ante los micrófonos de que nadie les brinda una solución. “La última boleta pagué fue de 6 mil pesos, tengo todo el año pagado. ¿Para qué?, me pregunto”, enfatizó indignada.