Hackearon el Instagram de una periodista del Alto Valle y estafaron a sus contactos

Se trata de Débora Cívicos, oriunda de General Roca, quien contó que su cuenta fue hackeada el viernes por la mañana. La persona que llevó a cabo la intervención también le robó sus datos de Gmail y, como si fuera poco, no tiene forma de acceder a su cuenta ni darle de baja para que dejen de escribirle a sus contactos. Es por esta razón que comenzó a alertar a través de sus otras redes sociales.

"Lo peor de todo es que hubo gente que resultó afectada y que realizó la transferencia de dinero creyendo que era un negocio legítimo. Necesito que la gente reporte y bloquee la cuenta, que me ayuden a difundir y no caigan en estafas. No estoy vendiendo dólares ni pidiendo dinero", expresó, angustiada, en Facebook.