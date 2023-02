Hallaron en la ETON al adolescente buscado en Neuquén

“Él entró a rendir a las 9 y terminó a las 11:30. Me dijo: ‘Mamá ya rendí, rendí bien’. Pero yo llamé y me enteré de que había rendido mal y le dije: ‘Hijo por qué me mentiste’. No lo rete, no lo amenace, no le dije que no venga a la casa, nada. Simplemente le llame la atención”, relató la mujer.