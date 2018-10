Hamilton toca el cielo de Fangio

El destino consagró en la misma jornada que décadas atrás al corredor de la nueva era que se instaló hace tiempo en la Fórmula Uno donde los riesgos se minimizan y los pilotos potencian sus posibilidades al amparo de los mejores equipos. Muy lejos de la época del Chueco, cuando el coraje para jugarse la vida en cada aceleración corría paralelo a los trabajos que se efectuaban sobre el auto.

Los tiempos cambian. Fangio se hizo de sus cinco coronas al cabo de ocho temporadas (en esos momentos seis u ocho carreras), entre 1950 y 1958, en las que participó de 51 competencias, logrando 24 victorias (47 por ciento de efectividad), 29 poles, 35 podios y dos subcampeonatos.

El inglés lo consiguió tras doce años en la categoría con un calendario actual de 21 carreras, un historial de 226 Grandes Premios corridos y dos subcampeonatos.

El británico postergó apenas por una semana la esperada consagración que no se le dio en el Gran Premio de Estados Unidos y que ayer redondeó en el circuito mexicano Hermanos Rodríguez, con una cuarta posición que le brindó los puntos necesarios para asegurar el título, mientras dejó el podio en manos de Max Verstappen (Red Bull), Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen (ambos con Ferrari).

A la caza de Schumi

Adelante, el piloto de 33 años sólo tiene los siete títulos de Michael Schumacher como próxima meta. Detrás suyo lo persigue el alemán Sebastian Vettel con cuatro coronas.

El piloto de Stevenage con su título desafió también el poder de Ferrari. Es que la escudería del Cavallino Rampante y su legión de seguidores tenían en el Olimpo a Fangio junto al heptacampeón Michael Schumacher.

Desde la aparición del británico, la Casa de Maranello no sólo tiene a las marcas de rival, sino también al piloto, ya que Hamilton ganó primero con McLaren en 2008 y desde su arribo a Mercedes en 2013 logró el resto de los títulos.

En esa temporada 2008 a quien amargó fue a Felipe Massa y en las últimas ha sido al tetracampeón Sebastian Vettel, la última gran apuesta de Ferrari por volver a conquistar un título que se le resiste desde hace 11 años. Hamilton, también campeón en 2008, 2014, 2015 y 2017, necesitaba llegar –como mínimo- en un séptimo puesto para retener la corona. Y así ocurrió, al margen de haber quedado afuera del podio, a causa de malas elecciones del caucho a cambiar de parte de la marca alemana.

El piloto referente de Mercedes partió en la tercera posición de la grilla y se acomodó en la segunda colocación en la vuelta inaugural, aprovechando la defección del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), quien había conseguido la pole position y terminó abandonando por problemas mecánicos. Sin embargo, el nítido dominador de la prueba resultó Verstappen, quien no pasó sobresaltos y se impuso por segunda vez consecutiva en el autódromo ubicado en las inmediaciones del Foro Sol del Distrito Federal.

Son épocas totalmente distintas. Marcelo Rondina. Periodista de automovilismo de carburando y de TyC sports.

No son comparables Fangio y Hamilton. Son dos épocas totalmente distintas. Lo de Hamilton puede ser más comparable a lo de Schumacher, aunque éste después de la muerte de Senna no tuvo rivales fuertes como sí los tiene él: Rosberg, su ex compañero que se retiró, o ahora mismo Vettel, Raikkonen, Verstappen. Hay muchos potenciales ganadores más allá de que Hamilton cuenta con un Mercedes que en los últimos años -no en este- fue muy superior a todos.

Cada uno en su tiempo fue el mejor. Camilo Echevarría. Piloto de turismo carretera y referente en la región

Los campeonatos que ganó Fangio eran de otro automovilismo. El piloto hacía mucho más diferencia a través de la conducción y los trabajos sobre el auto. Era también un deporte más riesgoso en el que se dependía mucho más que hoy del coraje. Eso hace más valorable lo hecho por Fangio. Pero sí es comparable el hecho de que cada uno en su época fue el mejor. Lo de Hamilton es de crack. Les ganó a todos sus compañeros de equipo y salió campeón en todas las categorías en las que corrió