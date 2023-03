Hantavirus en la cordillera: 25 contactos estrechos aislados y buscan el origen del contagio

El doctor Víctor Parodi, desde el hospital zonal de Bariloche, informó que hay 25 personas definidas como contacto estrecho de la docente que murió a causa del hantavirus el pasado viernes. Señaló que no tiene registro en las últimas 48 horas de que hayan manifestado síntomas. Se realiza un seguimiento y deben permanecer aisladas unos 45 días. En cuanto a las causas del contagio, dijo que aún se desconocen y están investigando con familiares y amigos, descartan que haya sido en la zona urbana.

Confirmó que en las últimas 48 horas no hay registro de que hayan tenido síntomas y recordó que la docente, si bien no se internó en el hospital, llegó con sintomatología respiratoria de carácter grave. En cuanto al origen del contagio dijo que aún no tienen precisiones, pero "se sigue haciendo una evaluación de las actividades que hizo en los últimos 45 días desde que empezó con los síntomas". Agregó que se van tomando algunas cuestiones en relación con familiares "para ir armando el rompecabezas".