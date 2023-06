Harta de los rumores, Julieta Poggio habló de las cirugías en su cara

“No te toques la cara”, “no te pongas más labios”, fueron algunos de los comentarios que recibió la ex finalista de Gran Hermano luego de mostrarse, y que la obligaron a tener que salir a aclarar su situación.

“Bueno, resumiendo porque tampoco la quiero hacer tan larga... hoy me levanté enferma”, empezó su relato Julieta Poggio antes de aclarar: “Estuve esta semana con muy bajas defensas. Tuve anginas”.

Julieta Poggio 1.jpg

“Y hoy a la mañana me levanto con una reacción alérgica que claramente tiene que ver con las bajas defensas que tuve esta semana, por estrés, por ansiedad, por cosas que son difíciles de manejar a los 21 años”, aseguró la mediática.

“Se me hinchó toda la boca. A la mañana me levanté y dijo ‘¿qué carajo?’. Tengo una bola en la boca, tengo la nariz hinchadísima”. agregó la actriz explicando que fue lo que ocurrió. Luego, compartió una fuerte reflexión sobre lo que vive actualmente desde que es conocida.

“Esto es simplemente para que puedan ver que del otro de la pantalla hay personas que también pasan por cosas feas, cosas difíciles. Por más que algunas personas crean que nosotros no lo leemos, yo por lo menos leo todo”, agregó.

Julieta Poggio 2.jpg

“Todos nos enfermamos, todos tenemos un día difícil, esta es la primera vez que tengo una reacción alérgica. Fue muy feo, me asusté muchísimo. Me levanté con la jeta hinchada, claramente es por las defensas bajas”, aseguró Julieta Poggio.

“Quiero transmitirles que en esta cuenta siempre prevalecen las buenas vibras y deseo en el mundo menos odio y más amor, porque es de verdad lo que te genera algo y lo que te llena el corazón al final del día. Por eso, los amo a todos los que me tiran la mejor, me apoyan y me acompañan”, expresó antes de agregar: “Y a los haters que se vayan a la mierda. Ya estoy harta”.