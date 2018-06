Hasta el coach le robó

La ex Combate suma otro episodio a la guerra con la modelo. Mica Viciconte ya se entrena para el "Bailando" con el ex profe de Nicole.

Es sabido que Mica Viciconte y Nicole Neumann no se quieren ni un poquito y que cuando pueden se tiran con munición gruesa sin importar el tema del que se hable. Ahora la ex chica Combate dio la nota. ¿Por qué? Con miras a su participación en el “Bailando 2018” la panelista de Incorrectas ya comenzó con sus entrenamientos con ¡el ex coach de Nicole!