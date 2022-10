Hasta las lágrimas: el emotivo recuerdo de Palermo sobre Maradona

En las últimas horas se viralizó una entrevista que brindó el ídolo xeneize con Radio La Red, en la que el goleador se emociona hasta las lagrimas al recordar a su vínculo Diego. "Cuando pasé un mal momento por lo de mi hijo, él se me apareció en el hospital para estar conmigo. Esas cosas no se olvidan" , comenzó su relato el ex técnico de Aldosivi.

Ya con la voz completamente quebrada, Palermo continuó: “Estuvo conmigo cuando lo necesité, porque a veces alguno necesita de esas personas para que estén al lado. Ese amigo o esa persona que me llevó a sentir la pasión. Yo me acuerdo que en el año 1994, cuando pasó lo de Estados Unidos (doping) yo estaba con mi novia mirando la televisión y cuando empezó a hablar Diego, sentí como un amor a primera vista. Fue cuando dijo que le habían cortado las piernas, que empecé a llorar porque sentí lo que le pasaba en ese momento. El papá de mi novia cuando me vio, me preguntó: '¿Por éste llorás?' Y yo por dentro sabía que nadie iba a saber lo que me generaba Diego . Fue un amor que duró y el tiempo me llevó a conocerlo y vivir cosas con él. Por suerte pude terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años".

"Es un vacío... Una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia a casa y ya verla me generaba emoción, o me generaba algo que faltaba... Siempre me pasa que la emoción me va a traicionar: es recordar, soy así. En lo sentimental, Diego me genera. Me pasa que no puedo controlar mis sensaciones internas a que Diego hoy no está. Hasta he pensado que va a aparecer, que va a salir alguna nota de que Diego llegó a Dubái, a Qatar, a la Argentina... Y no llega", añadió el surgido en Estudiantes de La Plata.

"Diego estaba siempre. Esa relación que tuvimos, primero, como jugadores de Boca. Disfrutamos muchas cosas. Empezamos a conocerlo a él desde lo humano, desde la admiración de jugador que uno tenía. Él te daba lo que no tenía, se brindaba por todos. Y después fue vivir y compartir cosas muy lindas con él", sentenció.

Esta no es la primera vez en los últimos meses que Martín se conmueve al recordar al oriundo de Villa Fiorito. En una nota brindada a TNT Sports, el Loco reconoció que aún no puede aceptar su muerte. “Es algo que no puedo aceptar. No tengo palabras para explicar lo que Diego es para mí. Es todo. Creo que es verlo en una foto y me duele el alma. Es un dolor inmenso, porque yo soy así de lo sentimental. Me nombras a Diego y es como que me está faltando una parte mía, como también cuando se fue mi hijo, y son dos cosas que extraño mucho. De lo sentimental lo tengo presente siempre. Mi expresión es todo lo que te puedo responder”, explicó.