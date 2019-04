Rafael Cúneo Libarona, abogado de Charly, en diálogo con el ciclo radial “El Disparador” manifestó: “En el 2017 hubo un accidente, donde una persona que manejaba el auto de Charly choca a moto y le genera lesiones a dos personas que iban en una moto. Se hacen las pericias de rigor, mandan al SAME a las personas lesionadas, y son internadas en el hospital. Quien conducía el auto de Charly García, es un peruano al que no se le toman mayores datos”.

Y continuó: “ Charly no estaba en el vehículo, y no sabía dónde estaba su auto. Él hace una denuncia y tres meses después, sin saber que este accidente ocurría, recibe una multa y no sabía ni que tenía el auto, lo había olvidado, ya que de 2008 a 2016, estuvo internado”. El letrado del músico explicó que al momento de la aprehensión donde sucede el hecho, “no le toman mayores datos al peruano”.

“Lo dejan ir en libertad. Ya había sido procesado por narcotráfico, y dos días después de ese episodio fue condenado a cuatro año de prisión. Hoy está prófugo y no se presentó a la Justicia para declarar”, detalló Libarona.