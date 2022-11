La medida de fuerza empezó este lunes y se extenderá durante el martes, por lo que no hay ningún tipo de actividad. “Este es el segundo paro, la semana pasada hicimos uno, el jueves, para reclamar que se abran concursos que permitan el ingreso de nuevo personal”, explicó Huenui Pilquiñan, representante de ATE, en diálogo con LMNeuquén.

“Con la pandemia cerraron las bocas de pago del BPN y, cuando volvimos a atender, estos no volvieron. Entonces la gente suele pedirse el día para ir a hacer un trámite y se encuentra con que no pueden pagar en la oficina, sino que tiene que salir a buscar un punto de pago”, explicó.

Además, agregó: “Por lo menos tres veces a la semana se cae el sistema que utilizamos para trabajar y la gente piensa que nosotros no los queremos atender y se enojan con los empleados, pero es el sistema que no tiene el adecuado mantenimiento y no podemos trabajar correctamente”.

Entre los puntos sobresalientes del reclamo también se encuentra la fumigación de las instalaciones. “En Centenario, por ejemplo, la semana pasada se dio a conocer la plaga de murciélagos y eso no es ni cómodo y mucho menos aceptable para la salud porque esos animales transmiten enfermedades”, puntualizó el dirigente gremial.

Por su parte, el gobierno provincial los convocó a una mesa de diálogo para este martes a las 9 de la mañana para poder encontrar una solución a los múltiples reclamos de los trabajadores. “Nosotros no queremos tener que hacer medidas de fuerza cada vez que necesitamos que nos solucionen algún problema. Esta es nuestra última alternativa para ser escuchados”, aseguró Pilquiñan.

Pese a mantener vigente el paro, el referente gremial se mostró esperanzado con la próxima reunión para solucionar el actual conflicto y así poder volver a trabajar.