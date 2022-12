Hasta qué hora serán los cortes en rutas y puentes

El reclamo también se extiende a otras localidades de la provincia como San Martín de los Andes -donde se movilizan por la Avenida San Martín; Cutral Co y Zapala, con cortes sobre la Ruta 22.

Se trata de las organizaciones Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), SOMOS, Movimiento Evita, CETEP, CCC, Frente Darío Santillán y MTE. Reclaman el pago en tiempo y forma del salario social; que no se desvincule el ingreso del Potenciar Trabajo del salario Mínimo, Vital y Móvil; que se garantice el aguinaldo para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y la entrega en tiempo, forma y calidad de los alimentos.

“Ayer dictaminó la justicia que se deposite y se depositó, pero quedan puntos pendientes. Se decide mantener todas las medidas porque no está garantizado que el próximo mes esté depositado el sueldo de las compañeras y compañeros que trabajan en todos los centros socio-comunitarios y en las cooperativas”, sostuvo la referente de la UTEP, Soledad Urrutia, en declaraciones a LU5.

Además, afirmó que todavía no está resuelto el pago del aguinaldo, al tiempo que quieren evitar que se desvincule el programa Potenciar Trabajo del salario mínimo, vital y móvil que “se ganó con la lucha en el 2017”. Urrutia dijo que “ahora lo quieren desacoplar y quitarnos derechos”.

Por otro lado, la referente se mostró de acuerdo con la decisión de depurar los padrones. “Nos parece bien, pero no es la forma de pagarle el sueldo a los trabajadores de la economía popular que trabajan en cooperativas y centros comunitarios, menos en esta época del año, porque son los que la vienen sufriendo, los que no tienen un laburo fijo”, aseguró e indicó que “ayer la justicia dictaminó que esté depositado, pero si la justicia tiene que dictaminarlo, no sabemos qué va a pasar en enero”.