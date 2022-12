Hay carteles de venta de viviendas por todos lados: los motivos

Hay muchas propiedades en venta y llama la atención. Es que prácticamente no hay demanda, y los que por ahí tienen un ahorro en dólares, en el escenario actual que presenta la economía, no quieren arriesgarse. El análisis que realizó el referente de inmobiliarias, Guillermo Reybet, sumó otros factores. "Venden matrimonios mayores que se quieren ir a departamentos para estar más tranquilos y por razones de seguridad", acotó. También los herederos de una propiedad en sucesión. "Es una secuela del Covid, quieren vender porque la madre o el padre falleció y un alquiler entre tres o cuatro personas no rinde", indicó el martillero público.