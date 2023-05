Hay otras 30 personas sin hogar que duermen en el Balneario

ON - Terminal gente va a dormir 6 (1).jpg Omar Novoa

En las primeras recorridas por el centro neuquino esta organización solidaria detectó unas 30 personas en la ETON, otras 30 en el Balneario municipal, y otras en los pasillos de los Hospitales Castro Rendón y Heller, en cajeros automáticos y también en salas de salud.

Cámpora comentó que, por el momento, están realizando un análisis de la situación para dimensionar cómo podrían hacer para dar de comer a todas esas personas, aunque aclaró que la ayuda debería "venir de otro lado y ser más grande". "Quiero más información, queremos saber qué es lo que pasa, porque la situación de las personas que están en la calle es muy diferente, hay muchas circunstancias", indicó.

"Algunos viven en la calle, tienen su bolsa de dormir y se esconden en una obra en construcción o a la vera del río, en los cajeros, hasta que los sacan. Buscan un lugar donde pueden guarecerse. Hay otros que también viven así hace un año", detalló el integrante de Red Solidaria, quien además aclaró: "Nosotros intentamos hacer siempre más de una intervención para determinar si están en la calle realmente o si son transeúntes".

Además, Cámpora confirmó que están en contacto continuo con el Gobierno de la provincia, al cual ante piden ayuda ante distintas situaciones, ya que los recursos de su organización son limitados. "Recién estamos empezando este invierno, estamos en ese proceso de encontramos con las personas en la calle", contó.

"Hay un montón de cosas que hace muy profunda esa acción necesaria de entrevistarte con esa persona que tiene una necesidad, nosotros podemos colaborar en algo, pero todavía me siento shockeado. No quiero decir solo la cantidad de personas que están en calle, sino que cada una tiene una situación particular", explicó.

Durante las primeras salidas, Red Solidaria entregó sopa, mate cocido y tortas fritas a las personas que encontró en situación de calle, de manos de voluntarios.

"Los chicos que nos acompañan en el voluntariado tienen un corazón enorme, pero hay que pensar en los números. No tenemos mucha capacidad para responder, salimos nosotros al encuentro de las personas, así que nos estamos organizando para ayudar", concluyó.