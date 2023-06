Neuquén La Mañana Choferes ¿Hay paro de colectivos? Los choferes aún no llegan a un acuerdo

Se organizó una nueva reunión para la tarde de este lunes. Reclaman por una recomposición salarial para este mes.







Sebastian Fariña Petersen

Sin acuerdos, se incrementan las chances que los usuarios de colectivos de la ciudad de Neuquén tengan que optar este martes por otro medio de transporte. Los choferes agrupados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Neuquén señalaron que buscan "agotar todas las instancias de diálogo antes de definir una medida de fuerza", por lo que esperan resolver el conflicto en una nueva reunión prevista para la tarde de este lunes.





Gabriel Ceballos, secretario gremial de UTA en Neuquén, aclaró en una entrevista con LU5 que sólo queda esperar a los resultados del encuentro para saber si este martes habrá o no servicio de colectivos. Agregó que ya "no es la instancia" para acatar una conciliación obligatoria, porque consideraron que la inflación afectó su poder adquisitivo al punto tal que sus sueldos de mayo no les alcanzan para hacer frente a los gastos corrientes.

"Tenemos que esperar a las 16 que hay una nueva reunión, estamos tratando de agotar todas las instancias de diálogo para no llegar a una medida de fuerza", dijo. Agregó que los choferes piden un salario básico de 320 mil pesos para el mes en curso, más los incrementos de julio y agosto y la recomposición salarial para abril y mayo.