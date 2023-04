Hay partidos que corren riesgo de desaparecer en Neuquén

El resultado de las elecciones del 16 de abril, tanto a nivel provincial como de Neuquén capital, dejó a muchos partidos políticos al borde de la desaparición. Desde lo estrictamente legal, a siete espacios la Justicia Federal les quitó la personería jurídica antes de estos comicios y pudieron presentarse por una apelación a la Cámara Electoral. Las razones para caducar como partido pueden ser el no llegar al número de afiliados requeridos, no presentarse en dos elecciones consecutivas o no alcanzar el piso del tres por ciento de los votos a nivel provincial.