"Hay que buscar una victoria"

Neuquén.- El calor agobiante que se vivió el fin de semana en La Plata no fue un impedimento para que Lautaro de la Iglesia se subiera por segunda vez consecutiva al podio del TC Mouras. El neuquino no para de asombrar a propios y extraños por su buen desempeño en una categoría en la que apenas lleva dos carreras, ambas con grandes resultados: un segundo puesto (Mar de Ajó) y un tercer lugar en el Roberto Mouras. “Fue una carrera durísima por el calor, donde arrancamos bien y pudimos pasar a Javier) Jack”, contó el piloto a LM Neuquén. “Después se vino (Kevin) Candela con un ritmo muy bueno y con un motor que la verdad no podíamos correr en la recta. Nos pasó y vimos que no teníamos para más, aunque intenté algo sobre el final pero no se pudo concretar”, describió De la Iglesia reconociendo la superioridad del Ford de Candela. La segunda fecha, al igual que la primera, se realizó con pilotos invitados. En la primera el neuquino fue acompañado por Mauricio Lambiris, quien no pudo estar el último fin de semana por un problema personal, por lo que su lugar fue ocupado por Braian Atkinson, quien llegó segundo. “La de invitados fue una carrera muy linda. Braian se manejó todo y pudo llevar el auto al podio con una linda maniobra en el final”, expresó quien en 2016 se quedó con un subcampeonato en el TC Pista Mouras.

1 de octubre la categoría llega al autódromo de Centenario donde Lautaro será local.

Grata sorpresa

Las buenas actuaciones del campeón de la Monomarca Gol en 2015 son destacadas en el ambiente automovilístico teniendo en cuenta la rapidez con la que Lautaro se adapta a las categorías. Inclusive es una grata sorpresa para él y para el equipo Garofalo Motosport. “Como el año pasado, nos estamos sorprendiendo porque no pensamos que íbamos a estar peleando tan rápido adelante. Creía que nos iba a costar un poco más llegar a pelear adelante, pero por suerte con el buen trabajo del equipo de Alejandro Garofalo, en dos carreras metimos dos podios”, se sinceró el corredor de Ford, y agregó: “Así que hay que seguir trabajando y buscar la victoria porque la necesitamos para el campeonato. Ahora ya estamos terceros en las posiciones, así que muy contentos”, finalizó el piloto neuquino.