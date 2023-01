Hay tres detenidos por el crimen en Parque Industrial

Como resultado de las diligencias, los efectivos lograron secuestrar elementos de interés para la investigación, tales como "el auto con el que participaron en el hecho, un arma de fuego calibre 22, tipo revólver, estupefacientes y telefonía celular". Tanto el arma como los celulares serán peritados a fin de conocer más información sobre los sospechosos, incluso Alcaraz indicó que "la víctima tenía heridas de arma de fuego del mismo calibre que la secuestrada".

Respecto a los autores del crimen, sostuvo que podrían ser más personas, ya que "conforme a las primeras averiguaciones que se realizaron, era un grupo interesante de personas el que agredió y ultimó en el suelo a la víctima".

Gustavo Andrés Olate.jpg

Cabe recordar que el crimen sucedió la madrugada del 3 de diciembre de 2022 en la Calle 4 de Parque Industrial. A Olatte lo acribillaron a balazos frente a varios vecinos de Parque Industrial, cuyos testimonios fueron fundamentales para la reconstrucción del hecho. Los vecinos intentaron auxiliarlo, pero falleció a los pocos minutos por la gravedad de las heridas.

La autopsia constató que sufrió cinco impactos de arma de fuego en las piernas, un brazo y en la cabeza, así como golpes en el rostro que le provocaron una pérdida importante de sangre. Como no tenía documentación encima y los vecinos no sabían su nombre, recién al día siguiente se pudo conocer su identidad cuando una mujer se presentó en Comisaría 20 para decir que no tenía noticias de su hijo. Es que, si bien sus familiares residen en Parque Industrial, él estaba viviendo en Centenario.

Respecto al móvil del brutal homicidio, el comisario Alcaraz deslizó la posibilidad de que se trate de un ajuste por el tema estupefacientes y armas de fuego, aunque aclaró que la investigación sigue en pie, ya que resta identificar a las demás personas involucradas en el hecho.