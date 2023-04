Heller acompañó a los candidatos del Frente de Todos en Neuquén

"Vine a colaborar con los candidatos del Frente de Todos en el cierre de campaña. No tengo dudas de que si el que gana en la provincia está alineado con el proyecto del gobierno nacional, y si esos proyectos tienen como objeto de cuestiones estratégicas como la energía, hay un vínculo directo que repercute en la vida cotidiana de los neuquinos", agregó.

Carlos Heller- Dario Martinez.JPG Carlos Heller con los candidatos del Frente de Todos Darío Martínez y Daniel Figueroa.

Las elecciones nacionales

Heller dijo que es optimista de cara a las elecciones nacionales de octubre. "Soy de los que creo que el Frente de Todos debe resolver lo más rápido que pueda su unidad interna absoluta y ofrecer una propuesta unificada a lasociedad. Los problemas entre nosotros son mínimos, los problemas son con los otros. Desde mi lugar voy a trabajar con el mismo entusiasmo con todas las alternativas que reflejen la unidad de nuestro espacio", dijo Heller.

"Las PASO sirven para resolver las diferencias, pero se pueden resolver por acuerdos, si la diversidad de listas es solo una cuestión de nombres a veces parece inexplicable, la diversidad tiene que ver con propuestas distintas y en ese caso estamos en problemas poque deberíamos unificar las propuestas de modelos de país, de rumbo, y sobre esa base definir quién lo representa mejor", añadió.

"En el espacio que formo parte hay un tema nodal que es la situación de la referente más importante, Cristian Fernández de Kirchner, que tiene una condena de por vida para ocupar cargos públicos, por lo que hay una proscripción. Ella dijo que no va a ser candidata, su fuerza política le reclama que revea la situación. No tengo ningún indicio para creer que va a ser candidata", sostuvo.

Respecto de la decisión de Mauricio Macri de no participar de las elecciones 2023, Heller dijo que se baja porque sabe que no tienen posibilidades de ganar. "Si hay alguien que conoce a Macri en este país soy yo, peleé con él desde el año '95 cuando diputamos la presidencia de Boca. Juega a ganador siempre y cuando no juega es porque tiene la convicción de que no puede ganar", agregó.

"Creo que los candidatos que se nombran en ese espacio tienen diferencias de estilo, pero no de contenido, Todos dicen que van a ajustar y hacerlo rápido, nos dan a entender que están dispuestos a ir a fondo con su propuesta, con el costo social que eso pueda tener. Me asusta y me angustia muchísimo. Si Argentina tiene otros cuatro años de neoliberismo la vamos a pasar muy mal, espero que la memoria evite eso", manifestó.

El cierre de campaña

Este miércoles Carlos Heller estuvo junto a Darío Martínez, en una charla sobre Economía y Energía en la facultad de Economía en la Universidad Nacional del Comahue.

En tanto este jueves a las 17 el candidato a gobernador de Neuquén por el Frente de Todos, Ramón Rioseco, su vice, Ayelén Gutierrez, el postulante para la intendencia de la capital, Daniel Figueroa, y Martínez, que encabeza la lista de diputados provinciales, realizarán un acto de cierre de campaña en Doctor Ramón y Racedo de Neuquén capital.

De cara a las elecciones del domingo, Rioseco manifestó que quieren las políticas del MPN, como la renta petrolera para que los pueblos del interior puedan desarrollarse. "Hoy hay una injusta distribución de la riqueza, por eso necesitamos romper con esa lógica y que los municipios reciban mayor coparticipación. Creemos que son tiempos de profunda reflexión porque está en juego el futuro de los neuquinos. Estamos ante un gobierno de 62 años que por lejos es el más unitario de toda la historia argentina y el domingo vamos a derrotarlo", señaló.

La inflación

"Tenemos una cuestión realista, cuando tratamos el presupuesto de este año, no dijimos que ibamos a tener un país sin inflación, nos propusimos un país que logre una escalera descendente en el proceso inflacionario", explicó el diputado nacional y detalló que no hay políticas antiinflacionarias que no sea recesivas.

"Entonces intentar salir de esta situación inflacionaria, sin caer en una fuerte devaluación y en todas esas medidas que terminan frenando de golpe la inflación, pero a un costo social altísimo, es lo que este gobierno está tratando de evitar. Hasta ahora no ha logrado que funcione, pero que no funcione no quiere decir que se llegue a un shock, sino que tiene que dar resultado en algún momento", concluyó Heller