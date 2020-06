Hermética reconciliación

Si bien la actriz negó en varias oportunidades que el economista sea el padre biológico de la nena, la duda siempre quedó flotando en el aire porque ellos nunca aclararon nada.

Previo a su reencuentro con Redrado, Luli ya había manifestado el vínculo que él tenía con la niña. “Si él quiere ver a Matilda, si me lo pide, por supuesto que puede. Pero ya les digo, por respeto a mi hija, prefiero no hablar. Ella está feliz y es un tema resuelto”, explicó la vedette hace dos semanas atrás.

“Salvo que me case o esté en una relación, no tendría un hermanito para Matilda ahora. Ser madre soltera no es fácil. Me gusta educarla sola, eso es lo único bueno”.Luciana Salazar.

¿Y el hermanito?

En relación a la posibilidad de tener un segundo hijo, Salazar reveló: “Salvo que me case o esté en una relación, no tendría un hermanito para Matilda ahora. Ser madre soltera no es fácil. Me gusta educarla sola, eso es lo único bueno”.

“Me encantaría pero es muy difícil y tendría que poder darle sola el mismo nivel de vida que le estoy dando a Matilda”, agregó.

Luego la blonda se refirió a cómo está llevando la cuarentena su hija: “Matu está muy bien más allá de que quiere salir, ella tiene jardín pero quiere salir. Se pone a llorar y me angustia. Necesitan sociabilizar, el otro día mi mamá la llevó al supermercado y cuando vio una nena se desesperó”, comentó la también conductora.

Sobre su incorporación al programa Polémica en el Bar, expresó: “Tendría que haberlo hecho en abril pero con todo lo de la cuarentena me dio miedo. No lo podía sostener más, ellos me necesitaban y yo también quería estar. No son momentos para perder trabajo, somos unos privilegiados de tener trabajo”.