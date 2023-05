Hernán Piquín tributa a Freddie Mercury en Casino Magic

Siempre recorro mi país, me encanta llegar a lugares y a personas que quizá no tienen o no tuvieron la posibilidad de viajar a Buenos Aires a ver un espectáculo y poder llegar a sus pueblos, ciudades o provincias es algo que disfruto mucho.

¿Pudiste notar cuál es la reacción de ese adolescente que llega con su madre o padre a ver el espectáculo?

Sí, absolutamente, cuando termino la función me acerco a la gente que se queda a esperarme y hablamos un poco. Entre foto y foto, me cuentan lo que les pareció el show, son palabras y momentos que se te quedan en el corazón.

En esta nueva propuesta, ¿desde qué lugar abordás a Freddie Mercury?

Desde la emoción, de lo que habrá sentido en cada momento de su vida. Desde que llega a Londres a la escuela de arte, el amor, el desamor, el despertar sexual, su sexualidad, el éxito, la soledad, los resultados de su enfermedad hasta su final.

¿Desde qué punto te sentís conectado con Freddie?

Desde su pasión por lo que hacía, desde su entrega al público. Me siento conectado desde ahí.

En escena se encuentra Gabriela Albertti, primera bailarina del teatro Colón, quien personifica a Mary, el gran amor de Freddie. ¿Cómo decidiste su elección y qué plus le aporta ella al show?

Con Gabriela tengo la suerte de conocernos desde los 10 años: una bailarina excelente, un placer para los sentidos, etérea, absolutamente una primera bailarina. La verdad fue que siempre me imaginé a una bailarina como Gabriela para el personaje de Mary, pero ella estaba bailando y de gira con Iñaki Urlezaga. Un día, invito a Gabriela a una función y, hablando en mi camarín, le pregunto por sus giras y me dijo que ya no estaba haciendo funciones. Le dije “¿me querés acompañar en este espectáculo?”. Y así fue como volvimos a bailar juntos.

¿Qué etapa de Freddie Mercury te sacudió de alguna forma: el amor, el despertar sexual, los excesos o su enfermedad?

Me parece que su enfermedad fue lo que más duele de su vida, su pérdida a tan temprana edad, cómo no pudo batallar contra el VIH. Es muy doloroso, es una escena de El show debe continuar que me atraviesa el corazón.

El 22 de noviembre de 1991, Freddie confirmó de manera oficial que tenía VIH y a los pocos días falleció. ¿Recordas dónde estabas en ese momento y cómo fue tu reacción ante la noticia?

Estaba en mi casa con 18 años cumplidos y en la TV apareció la noticia. No lo podía creer, se había muerto Freddie Mercury, era increíble.

Cuando te acercan algún libro para leer y hacer un espectáculo, ¿qué cosa debe ser primordial para movilizar a Piquín?

Me pasa que tengo que emocionarme, me tiene que erizar la piel, me tiene que movilizar lo que estoy leyendo, se me tienen que llenar los ojos de lágrimas. Si eso no pasa leyendo el libro, es muy difícil lograr que suceda en el escenario.

Si bien ahora estás abocado a la gira, ¿recibiste alguna propuesta para este año o el próximo?

Siempre se reciben propuestas, pero la verdad es que la gira me demanda mucho tiempo. Estar en algún otro lado es casi imposible por los tiempos de mi gira y los de la TV.

¿En la vida de qué otro personaje te gustaría retratar un homenaje a través de la danza?

Hay tantos.... La verdad es que estoy abierto a recibir propuestas. Y como contaba antes, los libros tienen que tener emoción para poder llevarlas a escena.

Al hacer una autocrítica en cuanto a tu crecimiento como bailarín, ¿qué lugar le das al talento nato y cuál a las alcanzadas durante tu formación?

Desde los 4 años que quería ser bailarín. Les decía a mis padres que quería bailar en el teatro Colon, todos decían que tenía aptitudes para la danza. Sin saber bailar, imitaba movimientos que veía en un programa de TV y hacía todo bailando. Es muy importante la formación de un bailarín y tuve la suerte de estar siempre bien guiado con maestros que supieron enseñarme. Y luego la posibilidad de bailar con grandes estrellas de la danza acompañando a Julio Bocca en sus giras, observarlo en cada detalle cuando bailaba. Vas aprendiendo más y más, te vas soltando y poniendo tus propios modos al bailar. Creo que uno puede tener un talento nato, pero si no hay maestros que te ayuden a progresar y a utilizar ese talento, te quedás en el camino.

El factor suerte a veces tiene que ver con la carrera de un artista. ¿Cómo influyó de alguna manera eso en vos?

Yo me siento un privilegiado de poder hacer lo que amo que es bailar. Recorrí mucho camino durante mi carrera y estoy orgulloso de lo que logré, lo que logro cada día. A veces es muy importante estar en el momento y en el lugar justos para que sucedan las cosas. Tuve esa suerte de estar ahí.

El año pasado, brindaste una conferencia en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). ¿Cómo sucedió esa conexión y cómo te resultó la experiencia?

Fantástica la experiencia en la UNLaM. En la programación de mi gira nos tocaba bailar allí y fue increíble llegar a la universidad y ver el teatro que tienen. Nada que envidiar a otros países. Les contaba a los alumnos y a la gente en la conferencia que había tenido la suerte de bailar con Julio Bocca por todo el mundo y que en una gira nos tocó bailar en las universidades de los EE.UU., y el teatro y la UNLaM están en el mismo nivel.

Las entradas se pueden adquirir en entradauno.com o en Flipper (Av. Argentina 195).

En los años 2011 y 2012 te consagraste campeón del Bailando. ¿Has recibido algún llamado de la producción de Tinelli para ser parte de la nueva edición que irá por América?

Lo que contaba anteriormente. Uno siempre recibe propuestas, pero este año estoy muy ocupado con las giras. Para estar en TV tenés que tener tiempos que yo no tengo en este momento.

Freddie Mercury fue un transgresor que vivió la vida que él quiso a su manera. ¿Te sentís en gran parte identificado?

Sí, me siento identificado en ciertas cosas con Freddie Mercury. En la pasión que les ponía a sus canciones, el amor a su público y la dedicación por alcanzar sus metas.