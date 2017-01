Sebastián Hernández, de la cámara de Allen, anticipó que el martes habrá una nueva asamblea. Si no hay avances, analizarán medidas de protesta.

El productor de Allen y actual titular de la Cámara de Allen, Sebastián Hernández fue elegido hoy como el nuevo presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

La asamblea - elección se realizó en esta jornada en la Cámara de Villa Regina y Hernández derrotó a su par de Mainqué, Rubén Mignani por un contundente 45 a 27. De esta manera el triunfo quedó en poder del grupo de chacareros "duros" que desde hace un tiempo venían marcando sus diferencias con la gestión que ha finalizado y lideraba Jorge Figueroa.

A minutos de finalizar la asamblea y de haber terminado de contar los votos, Hernández le dijo a LM Cipolletti que "estoy en el aire aún, no reacciono. Me sorprendió la elección, la diferencia de votos que saqueó. Cámaras, productores que a priori estaban con Mignani me votaron a mi".

Luego agregó que "creo que les presenté a los productores una propuesta superadora, los convencí con el discurso chacarero, con lo que realmente nos pasa, lo que pienso yo. Ahora se viene la brava".

Finalmente ya pensando en el mañana, el flamante titular de la Federación dijo que "ahora nos deben entregar la institución. También tenemos que juntarnos las cámaras que trabajamos en este proyecto y pensar en lo que vendrá".

El chacarero allense se convirtió en uno de los líderes opositores a Figueroa por su participación permanente en las protestas. Representa a las cámaras que quieren gestiones más firmes para sacar al sector de la crisis, con protestas públicas en caso de no conseguir respuestas. Hernández además prometió cambiar el estatuto para dar voto directo a todos los chacareros. Este es un nuevo tiempo en la Federación,