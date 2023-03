"Venimos de Neuquén... nos estafó un empresa. Íbamos a salir el mismo dia y no se pudo. Llamamos a una chica,, le dijimos ´te quedan lugares' y nos dijo ´me quedan dos´. Tuvimos un re quilombo en Neuquén y por suerte nos trajo Daniela de Roca. Una historia para contar y vivir. Cuando cruzamos la valla dijimos 'ya está, estamos acá´. Estamos muy emocionados, hicimos 1300 kilómetros...felices", contó una joven neuquina.

Otro hincha que estaba con ella no paraba de secarse las lágrimas con los puños. "No puedo hablar", dijo. Y si, la emoción le estrangulaba la garganta. No pudo decir más nada.

Hinchas sufrieron la estafa de una agencia pero finalmente pudieron ingresar al Monumental

El equipo nacional llega al encuentro luego de ganar la Copa del Mundo frente a Francia, con el que igualó 3 a 3 en el tiempo reglamentario y superó en la tanda de penales. Este será el primer partido ante su gente, tras el festejo multitudinario que se vivió a finales del año pasado en las calles del todo país.

Con esa expectativa viajaron los hinchas neuquinos estafados. Su relato sería apenas una pieza de un rompecabezas más grande que afecta a otros vecinos y vecinas, cuyo destino es incierto. Si realmente pudieron viajar o quedaron a mitad de camino, con las entradas en mano.