Hizo un curso de RCP y a la hora le salvó la vida a un hombre

"Hice lo que me enseñaron en el curso. Tenés que tocar a la persona en los hombros y preguntarle para ver si te responde o si se mueve. Nada, no había respuesta", describió la mujer sobre la situación, en diálogo con Telefe Neuquén.

Luego de unos minutos, "se empezó a juntar gente, algunos pensaban que estaba respirando y yo les decía que no respiraba, que había que sacarlo del auto. Hasta que logré que me hagan caso" y entre todos colaboraron para retirar al hombre del vehículo.

En el curso les explicaron que la persona puede tener un último respiro, "que eso no es que esté respirando, sino que es el último aliento. Entonces era la disputa de si respiraba o no, yo les decía que no que no respiraba", aseguró Guadalupe.

RCP

Frente a la situación de emergencia, la mujer advirtió que estaban a pocas cuadras del policlínico ADOS y pidió: "alguien que vaya a buscar un desfibrilador". Al escuchar su pedido una señora salió corriendo a buscarlo.

"Justo cuando yo voy a empezar a hacerle RCP llegó un médico cardiólogo, así que siguió él". Hasta ese momento, el hombre continuaba sin responder.

Luego de 20 o 30 minutos llegó la ambulancia al lugar donde le tuvieron que hacer la reanimación con las paletas, porque el desfibrilador que fueron a buscar al ADOS no llegó, ya que no se podía sacar del lugar.

"Siguieron con el RCP, le pasaron medicación por vena. Yo me alejé porque una vez que llegó la ambulancia no era necesario que yo esté ahí", continuó relatando Guadalupe.

De repente, escuchó que la gente comenzó a aplaudir, "me vuelvo a acercar y me dicen que había reaccionado", comentó con emoción la mujer al darse cuenta que había logrado salvar la vida de una persona.

En el mes del corazón resulta importante que los ciudadanos estén capacitados para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el 70% de los paros cardiacos ocurre fuera del ámbito hospitalario.