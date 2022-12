Homenaje: los locutores neuquinos tendrán su plaza

Sus voces se reconocen ni bien se enciende una radio o cuando estamos escuchando la televisión mientras hacemos otras cosas, voces que perduran en nuestra memoria unidas a una vieja marca que ya no existe o un comercio que quizás ya no está más. Son las voces de las locutoras y de los locutores, que conforman uno de los aspectos más sensibles de la historia de los medios de comunicación.

“La idea surge de ver cómo, año tras año, cada 3 de julio, que es el “Día del Locutor” no hay un lugar en todo Neuquén que nos represente. Está el “Monumento del Periodista” pero los locutores no contábamos con un lugar que referencie nuestra actividad", contó a Alejandro Polizzo a LMNeuquén.

Con una trayectoria de 35 años frente al micrófono, actualmente es corresponsal televisivo de varios canales de aire y de cable de Buenos Aires, periodista gráfico y creador de “Confluencia Radios”, un informativo que integra a las de 20 radios de toda la provincia y que se emite en forma gratuita en un esfuerzo cooperativo mancomunado.

Ciudadano Destacado de Neuquén y ganador de tres premios Martín Fierro, el Proyecto de la Plaza de los Locutores demandó tiempo y gestión. “Primero me puse a escribir la idea sin saber cuáles eran los pasos a seguir. Una vez redactado hable con la concejala Nadia, a quien conocía por haberla entrevistado con anterioridad. Ella me pidió que le enviara el borrador del proyecto y posteriormente me invitaron a la comisión del Concejo para explicarlo. Seguidamente le dieron pase al recinto y finalmente lo aprobaron por unanimidad", explicó.

Screenshot_20221130-083712_Photos (1).jpg

"Me citaron para que aclare el proyecto y que fundamentara el “por qué”, obviamente recalcando que no solicitaba fondos públicos, que era la necesidad colectiva de un sector, que es reproductor de cultura y que democratiza la información, que no implicaba una erogación de dinero para el estado", agregó.

"Ahora tengo que juntar los fondos que provendrán de los privados, los salarios son bastante pobres, así que apelare a fondos propios y a algunos amigos empresarios que me darán una mano. La idea es llegar al 3 de julio 2023 con la obra, que supongo tendrá que contar con la aprobación de la Municipalidad. Apelo a que la Intendencia no demore en promulgarlo y aprobar el diseño que será realizado con materiales reciclados para cuidar el medio ambiente”, indicó.

La primera locutora oficial de la Provincia del Neuquén fue Rita Salto, pero la conocemos por su pseudónimo, Silvia Salgado. Su llegada a la emisora abría el camino para que otra mujer inolvidable sumara su voz a las “ondas del éter” de aquella recién nacida LU5. Antonia Bassolino adoptó el pseudónimo de Magda Byrne para desempeñar su tarea de locución en el medio.

Las campanitas que despertaban tempranamente a los neuquinos y a los oyentes de la región que sintonizaban el programa Alegres Despertares tenían la risa de Magda Byrne, las voces de sus compañeros Elbio Bonfanti y Juan Carlos Venegas. Destacándose después en exitosos programas de LU5 tales como La Valija con Agustín Orejas, Gánele al Minuto con Oscar Lavalle, Musicolandia con Hugo Peña y El Golpecito con Tito del Vo.

Con un rumor lejano de calesita se hace presente Ana María Lambert que a mediados de los años setenta conduce un célebre programa infantil que lleva ese mismo nombre.

Clelia_valmer_monumento_de_cristal_de_rosario.jpg

Adela Haydeé Bausela, para ejercer la actividad radial adopta el apellido de casada para hacerse conocida como Adela Galán, nacida en el partido bonaerense de Genera Madariaga y llegada a nuestra región a fines de la década del '70, comienza en LU5 de la mano de otra de las mujeres que marcaron trayectoria en la emisora y los medios de la región, como Hilda López. Otros locutores de la época fueron los conductores del clásico programa Los Inmortales Osvaldo Arabarco y Miguel Angel Paileleo como guionista y también Raúl Valladares en Damas y Caballeros.

Carmen Sanmartín llega en 1983 desde la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, para convertirse en poco tiempo en “La Señora Radio”. Empezó trabajando en el programa Universo 83 junto a Pepe Ramos Paz, Silvia Salgado y Luis Trujillo en los controles técnicos. La audiencia se pudo cautivar con su simpatía y “ponerle rostro a su voz” cuando ingresó a Canal 7 dónde su popularidad se acrecentó y su carrera se consolidó firmemente.

Otra de las locutoras que integran este repaso por la trascendencia de las voces femeninas en lu5 es Clelia Valmer cuya carrera de más de 40 años de actividad incluyó además su actividad televisiva en los sorteos de la Lotería Neuquina.

La lista continúa y tal vez adolezca de alguna omisión, pero no podemos dejar de nombrar a: Margarita Aguilar, Ana Delgui, María del Carmen Fortunato, Verónica Viegas, Cecilia Rodríguez, Mariana Lourdes, Mirta Toribio, Claudia D`Orazio y en la actualidad Majo Carrascal en la continuidad de una sucesión de mujeres de los medios que hacen y han hecho historia en nuestra región.

“Como admirar, lo admiro a Willy Casali, hoy fuera del país, pero recordar recuerdo varios: Pedro Nedelcof, Carmen San Martin, Tito del Vo, Edmundo Rivanera, Adela Galan, Clelia Valmer, Magda Byrne, Diego Navarro, Graciela Rosas y tantos más", recordó Polizzo.

"El locutor es el color de la radio, en la imagen que no podés ver, es el alma de una transmisión. No hay diferencia, el locutor o locutora, que esté o no frente a una cámara, son quienes ponen en tus oídos y recrean en tu mente la imagen que, aunque puedas estar viendo o no, se perpetua en tu memoria", agregó.

"Los locutores estamos representados por la SAL, sociedad Argentina de Locutores y como carrera, se puede estudiar en Roca y en Neuquén en el Instituto Séneca, pero ya lo dije una y mil veces, el titulo te habilita, la experiencia te da vuelo. Laboralmente yo hice mi carrera casi toda en radio, y poco en tv. Hoy existen también otras perspectivas como los canales de redes y las radios on line", contó.

"Yo estoy feliz porque esto no es auto-referencial, es para todos aquellos que estamos, los que vendrán y los que pasaron, pero cuyas voces permanecen en el aire de todos”, concluyó.

La plaza destinada para homenajear a los locutores y a las locutoras está ubicada en la zona de los Barrios Mercantiles y Patagonia entre las calles Soldi y Cordillera Esencial y será el escultor Ariel Núñez quién diseñará una obra que en la figura de un antiguo micrófono abrazado por unos auriculares perpetuará el reconocimiento a las voces más destacadas de los medios de la región.