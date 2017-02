Hora de sacar la mujer

Laurita Fernández confesó que es el momento de mostrar su lado más femenino: "No estoy apurada, ni con Fede ni con nadie. Si aparece, aparece".

Laurita Fernández se ha convertido fugazmente en una de las figuras mediáticas preferidas del momento. Y más aún por la relación que tiene con Fede Bal, con quien aún no decide blanquear su romance. Sin embargo, entre idas y vueltas con el hijo de Carmen Barbieri, la bailarina y conductora va abriendo su corazón. Laurita decidió soltarse y hablar de sus sentimientos durante una producción sexy en la que muestra su hermosa figura.

“El año pasado fue demasiado ajetreado y no pude con mi corazón abrir a nadie, porque no estaba centrada, y ahora, desde que arrancó el 2017, decidí que es momento de sacar mi lado de mujer. Yo no estoy apurada para nada, ni con Fede ni con nadie, voy viviendo a mis tiempos, y si surge algo, si aparece, aparece”, explicó la rubia que parece que este año está dispuesta a todo.

Sobre su relación con Fede Bal, la conductora reveló que ambos están “más tranquilos”. “Fede empezó a hablarme de otra manera ahora, porque estamos más tranquilos, porque no hay exposición. Empezó a manejarse de otra forma, es un tren, yo tengo otros tiempos, otras formas, soy más rezagada, más vueltera. Nos juntamos a hablar de este tema y ya el lunes pasado salimos a tomar algo y estuvo buenísimo el encuentro”, reveló la bailarina que este año regresará a la pista del “Bailando”. ¿Será junto a Bal?.

Relajados: La bailarina reveló que está más tranquila y que Bal empezó a hablarle “de otra forma”.