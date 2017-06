"Hoy me surge salir a decir algo"

“La idea de lanzar cuatro discos nace a partir de Las cuatro estaciones de Vivaldi, que escucho por las mañanas y que me gusta mucho. Con eso se me ocurrió hacer un disco por cada estación”, explicó el músico de 45 años sobre su innovadora propuesta.

Por otro lado, reconoció que el haberse alejado de los estudios por cuatro años le dejó una buena cantidad de canciones y mensajes que necesitaban ser escuchados. “Salvo antes de las elecciones presidenciales, por mucho tiempo (desde el 89 hasta ahora), no tuve la necesidad de salir a decir algo. Si bien siempre compongo y escribo, jamás sentí necesario dejar plasmado un mensaje en mis canciones. Cuando uno no tiene nada para decir, mejor callarse la boca. Pero hoy me surge, y al final de este año voy a tener alrededor de 60 canciones para tocar”.

Esos mensajes que Carlos siente están relacionados con temáticas muy actuales, como por ejemplo la violencia de género. Efectivamente, Boom Boom Kid presentó como primer sencillo de su álbum “Rosas rotas”, una denuncia social -muy explícita- por las mujeres golpeadas, asesinadas o víctimas de trata. Sin embargo, explicó que no solamente usó esa canción como carta de presentación de El disco del otoño por su letra, sino por los instrumentos con los que fue llevada adelante: “Es una canción que no tiene guitarra. Sólo tiene voz y batería. Estoy un poco roto las pelotas de que todos los singles que salen tienen guitarra y electricidad. Esta es una canción que puedo tocar sin electricidad y eso me pareció muy interesante”.

Con la autogestión como insignia, el ex cantante de Fun People (una de las bandas que originó “lo alternativo”) sabe que puede hacer llegar su música a diferentes lugares de la mano de las redes sociales. “En cualquier momento puedo sacar un nuevo disco, sin la necesidad de sentarme con alguien a definir si es bueno o es malo. Hay un montón de circuitos para hacerla mover con todo lo que proponen las redes sociales”.

Antes del show de Boom Boom Kid, quien está armando el documental ¿Qué clase de joven le abre la puerta a un vampiro?, subirán a escena los zonales Ácida Actitud e Hysteria.