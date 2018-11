Hoy operan de un tumor cerebral al hijo de Menem y Bolocco

Chile. Por un tumor cerebral hoy será operado de urgencia Máximo Menem Bolocco, de 14 años, hijo del ex presidente argentino Carlos Menem y la ex reina de belleza y animadora de televisión chilena Cecilia Bolocco. Es una cirugía “de riesgo”, informó May Chomalí, la directora médica de la clínica Las Condes, de Santiago de Chile, donde se realizará la intervención que va a durar casi todo el día. “La ubicación es bastante positiva para este tipo de tumor porque no está afectando a zonas muy relevantes ni con el habla ni con la motilidad. Estamos esperanzados en que vamos a tener una buena evolución, pero es absolutamente incierto”, indicó la profesional.