"Iba llorando al consultorio por los dolores que tenía"

La bailarina que se puso en las manos del cirujano Aníbal Lotocki reveló cómo sufrió luego de su operación de glúteos cuando participaba en el “Bailando”. “El año pasado, después de ocho años, tuve la oportunidad de preguntarle por primera vez en la cara qué era lo que él me inyectaba cuando iba llorando al consultorio, desesperada de los dolores que tenía. Y él me dijo ‘analgésicos’”, confesó Gallardo, que se operó a los 21 años cuando salía con Ricardo Fort. Por otro lado contó que hoy “sufre dolores musculares”. “El producto es algo que no se puede sacar… Hoy lo estético pasa a un segundo plano, lo que me importa es la salud”, dijo Silvina.