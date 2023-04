Iliana Calabró reconoció que tiene novio empresario: dónde y cómo lo conoció

Iliana Calabró 1.jpg

Sin embargo, luego de eso la hermana de Marina Calabró se llamó a silencio, y no negó ni afirmó nada. Por eso, fue una sorpresa cuando luego de ver Family Club, el espectáculo que presentó José María Muscari, Iliana habló de todos los rumores que la vinculaban y confirmó el romance.

"Estoy muy bien y muy contenta. Nos acompañamos, nos cuidamos y estoy muy feliz", aseguró Iliana Calabró confirmando finalmente la noticia, luego agregó una corrección a los dichos que habían dicho que la relación había empezado antes de navidad. "La relación no comenzó hace cuatro meses como se dijo, sí me mandó unas flores cuando estaba haciendo Sex en Carlos Paz, pero no lo conocía", explicó.

"Él me quería chatear, pero yo soy a la antigua. Con un amigo en común, Jorge, fuimos a comer con él y con la señora, nos conocimos y desde ese día nos vemos cada día", contó Iliana Calabró y agregó: "El amor empezó hace poquito, hace dos semanitas. Es nuevito. La relación está iniciando, en la mejor etapa. Y de todas las historias anteriores yo me quedo con las cosas lindas, lo otro va a la papelera".