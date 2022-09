Ilusión en Chile: el audio que podría dejar a Ecuador fuera de Qatar 2022

En conclusión, el medio británico afirma que Castillo nació en Tumaco (Colombia) en 1995 y "existen pruebas grabadas de la confesión del jugador". Pese a esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó oficialmente en 2019 que el zaguero es ecuatoriano, por lo que el futbolista "admitió utilizar un pasaporte falso y la federación ecuatoriana lo ocultó".

Ecuador Chile.jpeg El Daily Mail compartió pruebas a favor de Chile en el caso Byron Castillo, las cuales podrían dejar a Ecuador fuera de Qatar 2022.

Ante este panorama, Andrés Holguín, abogado del jugador del León de México, afirmó que el audio difundido por el Daily Mail ya había sido utilizado en un proceso legal anterior y que no tuvo mayor repercusión como para ser blanco de acusación alguna. "El audio que está circulando no es nada nuevo y además un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de (Byron) Castillo", le explicó el letrado al medio ecuatoriano Machdeportes.

Al mismo tiempo, Holguín contó que la grabación no fue presentada como prueba desde el inicio de la investigación, ni en la instancia de apelación del caso: "En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada".