Impactante: le gatillaron en la cabeza para robarle el auto

Según el relato de la víctima, se salvó "de milagro", porque la bala no salió. Como pudo, el hombre intentó escapar del lugar, arrojando la llave de su camioneta a lo del vecino. Mientras huía de la escena, el ladrón intentó gatillar dos veces más, pero en ninguna oportunidad salió el proyectil.

En declaraciones a Perfil Córdoba, la víctima aseguró que "sin preguntar nada, me gatillaron tres veces, una a la cabeza. Directo a matar". El suceso tuvo lugar a pocos metros del Hospital de Niños de Córdoba y quedó registrado por la cámara de seguridad de un vecino del sector.

Le gatillaron en la cabeza para robarle.mp4

La víctima explicó que "tiré la llave al techo de un vecino de enfrente cuando corrí. Eso los dejo en jaque, y tuvieron que conformarse con robarme algunas cosas que tenía adentro de la camioneta". De todas formas, deslizó que no considera que sea un ataque planeado, porque ya los había visto "pescando" por el barrio.

Los motochorros eran dos hombres y una mujer, que circulaban en una moto roja de 110 cilindradas. Al no llevar casco, pudo identificar algunos rasgos claves. Según relató, "la chica tenía labio leporino, algo que me había llamado la atención cuando los crucé antes del ataque".

El hombre explicó que, si bien realizará la denuncia, no tiene muchas expectativas. "La misma policía me dijo que sabe quiénes son, pero no tienen recursos para hacer nada", afirmó en declaraciones a Perfil Córdoba.