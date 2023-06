Impactante: policías armados en un acto escolar en Roca

Si bien no hubo quejas en redes sociales, si trascendieron por lo bajo comentarios respecto a lo "chocante" que resultó la situación. Y no conforme con eso, las fotos fueron subidas a un álbum en el Facebook de la institución escolar. Allí se pueden observar las postales del evento, que generan cierto resquemor.

Aún cuando el acto se llevó a cabo con total normalidad y no hubo que lamentar ningún incidente, no deja de ser impactante la imagen de las fuerzas policiales armadas en un marco donde la mayoría de los asistentes son niños pequeños.

Escuela01 (1).jpg La impactante imagen de los policías armados participando del acto escolar.

El doloroso recuerdo

Vale recordar que la irrupción de policías en las instituciones escolares suele ser objeto de polémica. Es que a partir de oscuros antecedentes ocurridos durante la dictadura militar, las fuerzas policiales y las instituciones educativas transitan carriles separados y hay cierta sensibilidad cuando sus caminos se entrecruzan.

Cuando hablamos de oscuros antecedentes podemos recordar, por ejemplo, el caso más paradigmático: "La Noche de los Lápices", uno de los episodios más siniestros de la última dictadura militar argentina. Se trató de una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, que tuvieron lugar a partir de la noche del 16 de septiembre de 1976 en La Plata.

En aquel nefasto episodio, diez estudiantes fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura. Seis de esos estudiantes fueron asesinados y nunca se hallaron sus restos.

Los proyectos de ley al respecto

Desde aquel episodio, el ingreso de los policías a instituciones educativas quedó bajo el foco. Es sabido que las fuerzas policiales no pueden ingresar a la universidad pública, tal como dicta el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521; pero a la hora de instituciones de nivel primario y secundario, el contexto es distinto.

Escuela02 (1).jpg El contraste entre la presencia de los niños y las armas de fuego es impactante.

En este sentido, la Cámara de Diputados tiene en marcha un proyecto de ley denominado "Ingreso de las Fuerzas Policiales y de Seguridad a Establecimientos Educativos", identificado con el expediente 3015-D-2017 y presentado por Adrián Eduardo Grana. Ese proyecto aún se encuentra en comisiones de la cámara de origen, y plantea como objeto "regular el ingreso de las fuerzas policiales y de seguridad a los establecimientos educativos pertenecientes al Sistema Educativo Nacional".

El tercer artículo de este proyecto reza que "el personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, no debe ingresar a los establecimientos educativos mencionados en el artículo 2º, si no mediara orden escrita y fundada de autoridad judicial competente". Sin embargo, al no estar aún aprobado, no forma parte de la legislación nacional.

Lo cierto es que episodios como el ocurrido en el acto en Roca generan incomodidad en una gran parte de la población, y por eso la difusión de las imágenes causó diversas reacciones y algunas expresiones de rechazo.