Imposible aburrirse: todo lo que podés hacer en este finde largo en Neuquén

Maia Barrios abrirá el evento con su presentación el sábado a las 18. A las 20:30 actuará la banda de rock Sedy dos horas más tarde cerrará la noche con su cumbia fuerte, La Juntera. El domingo actuarán los traperos locales AD, Madow y Tweni, Cuatro de Copas y La Rueda Itinerante.

Añelo también estará de festejo. Este 19 y 20 de noviembre se llevará a cabo la Fiesta de los Productores en el corazón de Vaca Muerta, en homenaje a la creciente producción de carne, hortalizas, olivos y exquisitos vinos de esa zona. Habrá shows de música en vivo a cargo de La Kombo, Rapsodia, Khanto Amapola, La Konga, Marcos y Fito Ceballos, Lo máximo del chamamé, Conjunto Iru, El Amparo, El viejo rey, Kapanga, Los nombradores del alba, Los chamas de la buitrera, Ángelo Aranda, Abigail y su conjunto, Los Balseritos, entre otras agrupaciones y artistas.

En la ciudad de Neuquén el fin de semana los ríos Limay y Neuquén serán escenarios de la Primera Regata de la Confluencia. Allí también se podrá disfrutar de los clásicos paseos en los bus turísticos que recorren sitios emblemáticos históricos y lugares naturales, como el Paseo Costero a la orilla del río Limay.

Los interesados podrán participar de recorridos por el Parque Agreste, Parque Norte, ex Cárcel Federal U9, Paseo a Museo a Cielo Abierto, Torre Talero, Paseo Ferroviario y Tour Peatonal, entre otros.

Este viernes de 9 a 16 se llevarán a cabo visitas guiadas en la Bodega Malma; de 9:30 a 20 el Museo Nacional de Bellas Artes abrirá sus puertas con la muestra "Stoppani-Legravre: Antología en Neuquén". De 10 a 20 el Museo Gregorio Álvarez hará lo suyo con la exposición arqueológa "Poniendo en valor" de Espacio Grau. En tanto, el espacio Energía de la Fundación YPF estará abierto desde la mañana hasta las 19.

Quienes tengan ganas de aprender, podrán sumarse a talleres culturales con entrada libre y gratuita. En la Sala Alicia Fernández Rego este viernes de 18 a 20 se realizará uno de danzas afrouruguaya y afroperuana. De 19 a 21 Xoana Denis dictará otro de Tango el espacio cultural Orillas, para "rolar el rol en el llevar-seguir".

El centro cultural Alberdi será escenario del seminario "La guitarra en la música latonoamericana", a cargo de Fernando Álvarez. La cita es hoy desde las 18 a las 21.

Por la noche Papel Glasé tocará en la novena edición de Capital Acústica. Fanbox se presentará a las 21 en Spazio Morrigan y Under Pressure, a la misma hora, en El arrimadero.

El domingo la Municipalidad tiene prevista la actividad Museo a Cielo Abierto a las 16 y, a las 18, el city tour peatonal. Para ambos paseos hay que anotarse en la plataforma Evenbrite.

Los amantes del vino podrán disfrutar del tour "El valle tiene vida", un recorrido que incluye visitas a las bodegas Schroeder y Malma y un paseo por Olivares. Organiza Itza Bella Viajes: (298) 4500-309/(299) 534-3302.

El deporte dirá presente en Villa Pehuenia-Moquehue, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Por un lado, en el destino que integra la Ruta del Pehuén, este 20 de noviembre se realizará el trail running Calvario Race, con más de 1000 corredores de todo el país.

En tanto, en el Corredor de los Lagos, se disputará el Gran Fondo 7 Lagos de bicicletas que unirá San Martín de los Andes con Villa La Angostura. La competencia se desarrollará días 19 y 20 de noviembre en las modalidades de Mountain Bike, Bici de Ruta y E-Bike. El circuito recorre bosques nativos, montañas y lagos de la Ruta Nacional 40.

Un poco más extendidos en el tiempo, en Villa La Angostura se presenta la 32º edición de las 1000 Millas Sport los días 24 y 25 de noviembre. Es la competencia de autos deportivos históricos más importantes de América Latina, que recorre escenarios naturales de la Patagonia andina, uniendo ciudades como San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Bariloche (Río Negro).

Recomendaciones para visitar el Parque Nacional durante el fin de semana

La Intendencia del Parque Nacional Lanín informó que para el ingreso a las áreas protegidas es obligatorio cumplir con ciertos protocolos y normativas para no generar impactos en el ambiente y realizar actividades de forma segura para las y los visitantes.

• Las mascotas, drones y el esquí acuático no están permitidos.

• Está prohibido hacer fuego en todo el territorio, salvo en los campings o áreas agrestes habilitadas donde la cartelería indique el uso autorizado de fuego. Fuera de esos espacios hay que llevar calentador. Evitemos los incendios forestales._

• Antes de salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking en la seccional de Guardaparques o Centro de Informe más cercano. Es relevante chequear el pronóstico por posibles alertas meteorológicas.

• Tener en cuenta la capacidad física, equipos adecuados y el conocimiento suficiente antes de realizar alguna salida de montaña, hacer actividades acuáticas (kayaks, etc) o alguna otra acción que implique riesgos.

• Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas para cualquier tipo de actividad náutica. Seguir todas las recomendaciones de Prefectura Naval Argentina. Ante una emergencia náutica llamar al 106.

• Llevarse los residuos siempre.

• No alimentar ni agredir a la fauna.

• En los caminos de montaña se debe transitar a 40 km/h, y respetando las señales correspondientes.

• La actividad de pesca está regulada según el permiso de pesca vigente.

• En la mayoría de los sectores al aire libre no hay señal de celular. Avisar a familiares/ amigos que estarán sin señal y no podrán comunicarse durante algunos días. Agendar teléfonos de emergencia.

• No llevar ni dejar cosas de valor en los vehículos, por posibles situaciones de inseguridad.