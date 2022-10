Impuesto a los jueces: ¿Cómo votaron los diputados neuquinos?

Los diputados neuquinos aportaron tres votos a favor y dos en contra. En la votación en particular del artículo 100 de la ley de Presupuesto 2023 se contaron134 rechazos y 116 apoyos. Hubo 6 ausencias.

Los peronistas Guillermo Carnaghi y Taya Bertoldi defendieron la iniciativa que incluyó Sergio Massa dentro del proyecto de Presupuesto 2023 en la previa de la sesión y se sumaron al voto de la mayoría del Frente de Todos.

Por su parte, los diputados de Juntos por el Cambio Pablo Cervi (UCR) y Francisco Sánchez (Pro) se alinearon con sus bloques, que confluyeron sin fisuras a la votación del artículo en cuestión, que imponía el tributo de Ganancias a los jueces y empleados de la Justicia.

Sánchez argumentó su voto: "Como me comprometí con nuestros votantes y lo hice explicito a través de la Asociación Argentina de Contribuyentes, no voy a votar ningún aumento de impuestos ni creación de nuevos. Por ese y muchos otros motivos, no voy a acompañar el presupuesto 2023".

Carnaghi defendió que los jueces paguen el impuesto a la vez que remarcó el impacto del presupuesto nacional en la provincia. “Desde Neuquén venimos a votar una herramienta para el desarrollo, que ratifica y apuntala dos sectores clave para los neuquinos y las neuquinas, como son los hidrocarburos y el turismo. Hoy hay obras nacionales en cada uno de los 16 departamentos, donde el Estado invierte para mejorar la calidad de vida en nuestra provincia", dijo el diputado peronista.

El artículo 100, que se cayó del Presupuesto que tratará ahora el Senado, establecía que "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".

La aplicación del Impuesto a las Ganancias en la Justicia tiene una particularidad: quienes ingresaron a ese ámbito después del 2017 tributan, mientras los que lo hicieron antes no lo hacen.