Neuquén La Mañana In Element In Element se presentará en Pirkas antes de comenzar su gira por Europa

La banda neuquina tocará de manera libre y gratuita en la previa de su viaje por el Viejo Continente.







La banda neuquina de death metal In Element se presentará en Pirkas antes de comenzar su gira por Europa para tocar en 48 países, una escala realmente admirable para las bandas argentinas. El evento tendrá lugar el próximo domingo 2 de octubre a las 18.00 con entrada libre y gratuita.

"Ha llegado una nueva era para la banda de tres miembros y con eso, IN ELEMENT está listo para lanzar un nuevo álbum indefinido. ´Victory of Defeat' es un viaje único entre diferentes armonías, en temas como ´Until our last breath´ e ´In the Air Tonight´un pseudo cover de la canción más popular de Phil Collins", informó el grupo musical.

"'Victory of Defeat' es una mezcla de estilos que pasa por el death metal melódico, el trap y el beat electrónico, 'Scorpion's paradox', 'I will break your neck' y 'Is noise' son los ejemplos perfectos de esta combinación de equilibrio que encontrarás en la totalidad del álbum. Cabe destacar el reflejo lírico de la realidad que vivimos como humanidad en la última canción grabada del disco " target="_blank" rel="follow noopener">'Fear is the virus', título de canción que habla por sí solo", explicaron a continuación.