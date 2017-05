In fraganti y con novio

“Marcela (Tinayre) está al tanto, Mirtha se está enterando ahora y con Goldi hablé el viernes, no tenía la más remota idea, y me dijo: ‘¿Sabés lo que pasa? Que todavía no encontró al amor de su vida’”, dijo Carlos Monti, uno de los panelistas del programa. El periodista agregó que la noticia no “cayó muy bien en la familia de Juana.

“Les dimos todo un día. Ayer (por el lunes) yo estaba incómoda con este tema, porque si no habían hablado con los chicos... dije ‘está bien, no lo pasemos por más que hayan ido a un lugar público’. Lo hablamos acá, a todos aquellos que no pudieron ver el programa, teníamos estas imágenes, pero las pasamos blureadas. Si no es en serio, no vayas a besarte acá en Palermo porque todos vamos a pensar que es tu novio. Para nosotros es el nuevo novio de Juana Viale”, explicó David acerca de que tardaron 24 horas en mostrar el video.

Viale también fue vista en Palermo junto a su ex, Gonzalo Valenzuela. Según Ángel de Brito “hubo beso, llanto y él le habría expresado sus ganas de volver”.

La voz de goldi: “¿Sabés qué pasa? Aún no encontró el amor de su vida”, le confesó su tía a Carlos Monti.

Ya fue: La actriz también fue vista con su ex, Gonzalo Valenzuela, quien quería volver con ella.