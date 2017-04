Incendió a Moria

“Cuando me llamaron estaba en Punta del Este y acababa de salir de una cura de droga”, comenzó contando el uruguayo. Y luego habló sobre su relación con las adicciones: “A los que les digan que no se puede salir no les crean. Yo salí como un señor y acá me ven, espléndido, más joven y más divino que nunca”.

El actor, que no quería que lo asocien con el título de la puesta, también recordó cómo fue el día que decidió dejar las drogas: “Un día, en la laguna del Sauce, tenía una bolsa de cocaína y dije ‘esto es la muerte y a mí me gusta la vida’. Y la tiré por el inodoro. Estuve dos días sin dormir y después, regio”.

La quemo: “Moria ha vivido en casa muchas veces, y ella toma”, reveló el actor uruguayo.

La rayita: “Todos tenemos un amigo que está picando, y a veces me dicen ‘¿no me picás la rayita?’”.

La bomba

Lo sorprendente de su relato vendría después, al asegurar que en el ambiente artístico hay mucha gente que consume. “Todos tenemos un amigo que en algún momento está picando, y muchas veces me dicen ‘¿no me picás la rayita?’. Y yo se la pico. Pero a mí no me dan ganas. Estoy absolutamente curado”, afirmó, y puso como ejemplo a Moria.

“Moria, con todos los quilombos que tuvo en Paraguay, ha vivido en casa muchas veces, y ella toma. Fernando Peña tomaba en Edelweiss adelante de todo el mundo”, contó. Enseguida, el entrevistador le preguntó por la cocaína que le encontraron a la diva en Paraguay y Perciavalle dijo que “era de ella”. “Ella lo admite. Las presas la adoraron, le hicieron masajes y de todo. No sé si tomaron, pero ella dijo que era adicta”, recordó.