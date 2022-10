Incentivó la moda en Neuquén y ahora lanza un desfile con diseños locales sustentables

"En esa época meterse en este mundo era muy difícil. Me costó incluso con mi familia. Cuando terminé el secundario, me fui a estudiar Contador Público a Neuquén. Con el tiempo me di cuenta que no me gustaba, que iba por otro lado lo mío. Abandoné la carrera, regresé a Zapala, comencé a vender ropa y ahí me hizo un click", continuó, antes de mencionar los viajes que por esa actividad comenzó a hacer a Buenos Aires en los que aprovechaba para nutrirse y estrechar lazos con los referentes y hacedores de las pasarelas.

SFP Alicia Nara directora Instituto Visso (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Cuando regresé de uno de eso viajes dije : 'yo tengo que hacer algo así acá'. En esa época no había modelos, no había nada. Así que lo primero fue armar un grupo de modelos y después intentar hacer un desfile. En cada escapada a Buenos Aires me fui contactando con distintos profesionales de la moda para capacitarme. Así me fui relacionando con gente que hacía todo el trabajo de producción. En ese momento no existían las escuelas para esa actividad. Fue todo contacto. Iba a los desfiles, preguntaba, me metía en los backstage. Yo en ese entonces tenía 20 años, me encantaba el tema y tenía mucho empuje y ganas", agregó.

"Con el tiempo me seguí formando, empecé a formar modelos, a hacer más desfiles y conformé una empresa muy conocida de la cual ya no soy parte", contó Alicia, para luego recordar las diversas campañas que organizó en distintos puntos de la Patagonia, en Chile y hasta un programa de televisión que produjo con mucha dedicación y entusiasmo.

Abrirse paso en la zona con su propuesta tuvo sus resistencias. "La gente no entendía mucho lo que hacía. Me quedaban mirando como diciendo ¿y para qué sirve? Yo hacía absolutamente todo: desde formar una modelo, hasta estar en cada detalle de un evento. La gente no estaba preparada para eso y la moda, durante muchos años, fue vista como algo muy frívolo. Hoy hay tantos actores detrás, que todos entienden que es una industria que más mueve a nivel internacional. Sin embargo, en ese momento era muy difícil hacer las cosas, encontrar el recurso económico para concretarlas. Pero bueno, de a poquito y remando mucho, se pudo hacer", sostuvo con satisfacción, antes de referirse a los estereotipos que estaban en boga en esos años, una barrera que se fue flexibilizando recientemente con el avance del feminismo y los cuestionamientos a los parámetros de belleza dominantes.

neuquen enhebra 3.jpg

"Nosotros acompañamos a muchas chicas a Buenos Aires a hacer carrera, en Chile también. Era muy difícil para ellas el sacrificio para ingresar a esta industria. Primero por la selección: tenían que tener cierta altura, ciertas medidas. Ahora por suerte eso ha cambiado. Yo desde el primer día trabajé para que mi instituto sea un lugar de respeto hacia las personas. Acá no trabajamos con cuerpos hegemónicos, trabajamos con personas que tienen distintas alturas, distintos tipologías corporales y esa bajada la hemos transmitido a los diseñadores que nos acompañan", señaló haciendo alusión a Visso, el espacio que inauguró hace unos ocho años con un doble objetivo: "visibilizar la moda y a los diseñadores a nivel regional y tratar de formar profesionales de alto nivel" vinculados a ese sector.

Nosotros tenemos cursos de asesoramiento de moda, de imagen, de modelo profesional, maquillaje, producción de moda, de desfiles. No hacemos cursos de diseño e indumentaria", aclaró.

"Creé Visso con la idea de hacer algo distinto y muy vinculado a lo que pienso y lo que me gusta. De ahí el respeto y la idea de integrar personas al proyecto y hacer que no sea algo tan comercial. Empecé de cero explicándole a la gente que formación que proponía era un poco más integral y que iba más allá de lo estético", postuló la productora de moda y asesora de imagen.

SFP Alicia Nara directora Instituto Visso (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

"También trabajamos con diseñadores emergentes de acá para acompañarlos en sus proyectos, apoyarlos en los momentos más difíciles, mostrar lo que hacen", explicó para luego expresar su gratitud y alegría respecto a los logros de su iniciativa.

"Los equipos que hemos conseguido formar a nivel docente son muy bueno. También rescato a toda la gente que hemos formado. Hemos formado modelos de personas en muchos aspectos. Trabajamos mucho lo de adentro para que puedan lucirse hacia afuera, seguras y cómodas con lo que están haciendo", subrayó. Creo que con Visso estamos marcando un camino, sobretodo con el apoyo a los diseñadores", añadió con orgullo sin olvidar los desfiles de fibras naturales de la provincia que organizó en el Paseo de la Costa y en el Congreso de la Nación para dar a conocer el trabajo de una hilandería de Chos Malal y otra de Zapala.

Una cita en Parque Central con entrada libre y gratuita.

Este domingo 9 de octubre Alicia celebrará la tercera edición de Neuquén Enhebra, un evento que ideó con su equipo de Instituto Visso en medio de la pandemia de coronavirus y que pudo dar a luz hace un año con el apoyo de la Municipalidad y la Legislatura de Neuquén.

"El primer encuentro se hizo también un 9 de octubre, pero del año pasado en Río Grande con la presencia de Benito Fernández, que se convirtió en el padrino del evento. Este año hicimos una segunda edición el 1° de abril en la Plaza de las Banderas y este domingo se viene la tercera edición en Parque Central", precisó la productora para luego destacar el diferencial se la nueva fecha que, además de un desfile, incluirá una feria de diseño.

neuquen enhebra 2.jpg

"En la primera edición de Neuquén Enhebra participaron 14 diseñadores con mini colecciones cápsulas de cinco outfits cada uno. Esta vez van a ser más de 20 diseñadores y las colecciones van a incluir 10 outfits. También estará la feria con creaciones textiles de autor, accesorios, marroquinería, joyas reciclables. La muestra será muy variada. Tenemos propuestas veganas, sin género, todo moda sustentable, lo que se apunta en un futuro", enfatizó para luego resaltar que la en las pasarelas se lucirán más de 40 modelos formadas en el instituto que preside.

“Creemos que es importante que la sociedad neuquina sepa que existe una industria de moda local, y que en ella trabajamos muchísimos profesionales de la moda, la estética y el diseño. Y este es un espacio que hemos logrado consolidar para poner en valor esta actividad y darla a conocer. Esta es una moda con una mirada patagónica que refleja lo que somos”, resaltó antes de repasar la lista de los diseñadores integrada por: Karina Saade, Paula Robles, Nicolás Meliqueo, Julieta Haag, Lorena Espinoza, Micsi Almendra, Diego Borbalas, Julieta dell Arciprete, Daniela Vivanco, Carla Dangelo, María Eugenia Arguelles, Lucinda Wamsley y Mariela Arocena.

neuquen enhebra 1.jpg

"Todo es con entrada libre y gratuita. La feria arranca a las 16 y el desfile a las 18. La capacidad del lugar es enorme, tenemos un espacio con unas 500 sillas, pero la gente también puede presenciarlo parada porque el desfile es corto. Lo va a cerrar Benito Fernández con la presentación de su colección Amazónica y hay otras sorpresas que prefiero reservar", concluyó.