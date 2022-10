Incertidumbre en Aeroparque: neuquinos varados por más de cuatro horas

Se trató del vuelo AR 1662 de Aerolíneas Argentinas , que tenía como horario de embarque a las 17:05 y el de salida estaba previsto para las 17:50. Pero esto no ocurrió, las horas pasaron y los responsables fueron cambiando sus respuestas a los pasajeros con el correr del tiempo.

De acuerdo al relato del pasajero, les indicaron que el vuelo partiría a las 19:30, para luego decirles que el problema había sido una rueda rota del avión, por lo que la salida se demoraría dos horas más y se daría finalmente a las 21:30.

Pero esto último tampoco sucedió, puesto que informaron que el avión debía cargar combustible, tarea que toma alrededor de una hora. "Somos todo un vuelo lleno esperando, entre 120 - 140 personas", detalló el neuquino.

Fue pasadas las 22 el momento en el que los pasajeros finalmente pudieron embarcar, tomar sus asientos y volar hacia la ciudad de Neuquén.

Una situación similar, un mes atrás

Momentos de dramatismo se vivieron en Aeroparque, el pasado 9 de septiembre, donde al menos 18 aviones se encontraban varados a la espera de poder ingresar a las dársenas para que desciendan sus pasajeros, entre los que había varios neuquinos.

"Salimos de Neuquén a las 18:15 y llegamos a Buenos Aires cerca de las 20. Desde ese momento estamos parados", contó Thomas, uno de los pasajeros del vuelo de Aerolíneas Argentinas N° 1657, en diálogo con LMN, a más de tres horas de estar dentro del avión, del cual pudo bajar llegada la medianoche.

De acuerdo a lo que le explicó la tripulación, el motivo de lo sucedido tenía que ver con una tormenta eléctrica que sacude a la capital nacional y alrededores, por la cual no hay operarios trabajando. "Como los aviones no están saliendo, no hay lugar para que ingresemos los que llegamos", detalló Thomas, quien se encontraba junto a su esposa y su hijo de dos años.

En un video grabado en el interior del avión, se puede ver y escuchar al piloto, quien comunica lo ocurrido, pide paciencia y disculpas a los pasajeros: "Sin personal de tierra, no hay escaleras, no tenemos micros, no tenemos nada", explica.

Este avión de Aerolíneas estaba repleto de gente y no era el único en esta situación. Según revelaron, había otras 18 aeronaves a la espera de poder ingresar a las dársenas y proceder al descenso de los viajantes.

"La gente está tranquila porque hay buena predisposición de la tripulación. Nos dan agua y están atentos. Lo que ocurre es ajeno a la aerolínea, pero nadie nos da una estimación de cuándo vamos a poder bajar", agregó Thomas, desde su asiento en el avión.