Incógnita: el famoso que salió con Alejandra Maglietti y no se supo

Desde que se separó de Jonás Gutiérrez no se le conoció ninguna pareja a Alejandra Maglietti . Luego de la separación con el ex futbolista nunca más blanqueó una relación, aunque hace unos meses reveló que estaba empezando un nuevo vínculo: “Estoy conociendo a alguien" , dijo en esa oportunidad la panelista de Bendita .

"No sé si contar más, lo que pasa es que después de tener una relación tan mediática decís ‘nunca más me pasa esto’ porque es como que tenés que explicar un montón de cosas” , se explayó en ese momento la ex modelo. Y firme en esa postura, no dejó trascender más del tema.

El súper famoso que salió con Alejandra Maglietti y no se supo.jpg Edith Hermida mandó al frente a Alejandra Maglietti contando que salió con un super famoso.

"Después de Jonás, no quiso blanquear ninguna relación. En algo quedó herida, y a mí me dice 'no tenés que blanquear'... Algo pasó, pero no sé bien por qué no quiere blanquear ninguna relación ¡Y mirá que tuvo varias!", fue lo primero que dijo.

Luego, se explayó un poco más: "Prefiere mantener en el anonimato la relación y no iluminarla. Yo conocí varias historias, pero no está buscando famosos... En realidad, uno sí, fue famoso, pero en otra gestión y no transcendió".

Más allá del desliz, Hermida mantuvo un poco de cautela al avanzar en las revelaciones. Afirmó que "es una persona muy famosa y talentosa. Es un número uno, pero no me hagas hablar... No voy a decir nada... ¡No me hagas hablar!".

La entrevista fue trasmitida en vivo por Instagram y quienes la estaban presenciando tenían la posibilidad de preguntar. Ante la consulta de los seguidores si el amor de Maglietti había sido Cristian Castro, Marcelo Tinelli o Beto Casella, la locutora aseguró que no es ninguno de ellos tres. Ante estas revelaciones, ¿confesará Alejandra Maglietti quién fue su famoso amor?